День в истории: 14 апреля

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Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль, основание Главного ботанического сада Академии наук СССР, столкновение «Титаника» с айсбергом и другие события этого дня в истории.

Петропавловская крепость — место, где располагалась Тайная канцелярия, а позже Тайная экспедиция. Источник: РИА "Новости"





Упразднение Тайной экспедиции при Сенате и отмена пыток при допросах

14 апреля 1801 года Император Александр I в Сенате объявил о ликвидации Тайной экспедиции и передаче следствия по политическим делам в учреждения, ведавшие уголовным судопроизводством, а также запретил пытки при допросах.

Основное место в деятельности Тайной экспедиции, по традиции, занимали доносы и пытки. Причем главным доказательством вины считалось собственное признание подозреваемого, которого добивались всеми возможными способами. Экспедиция была максимально закрытым органом, что наводило страх на жителей империи.

Завершилась история этого органа с приходом на престол Александра I. С этого момента данные дела должны были рассматриваться местными судебными учреждениями «на тех же самых правилах, каковые и во всех уголовных преступлениях наблюдаются». Для лиц «простого звания» эти судебные решения утверждали губернаторы, а судьбу дворян окончательно решал Сенат.





«Титаник» столкнулся с айсбергом

Трагедия случилась под конец пятого дня следования «Титаника» по трансатлантическому маршруту Саутгемптон — Нью-Йорк. Радиостанция «Титаника» приняла семь ледовых предупреждений, однако лайнер продолжал двигаться почти на предельной скорости. Чтобы избежать встречи с плавучими льдами, капитан приказал идти чуть южнее привычного маршрута.

В 23:39 14 апреля 1912 года впередсмотрящий доложил на капитанский мостик об айсберге прямо по курсу. Меньше чем через минуту произошло столкновение.

Получив серьезные повреждения обшивки корпуса, пароход начал тонуть. В 2:20 15 апреля, разломившись на две части, «Титаник» затонул, унеся жизни 1496 человек. Через 3,5 часа пароход «Carpathia» («Карпатия») подобрал 712 спасшихся человек.

Обломки «Титаника» покоятся на глубине 3750 м. Впервые их обнаружила экспедиция Роберта Балларда в 1985 году. Последующие экспедиции подняли со дна тысячи артефактов. Носовая и кормовая части глубоко ушли в донный ил и находятся в плачевном состоянии, подъем их на поверхность в целости не представляется возможным.

Источник: Osipov Georgiy Nokka/CC BY-SA 3.0





Провозглашение красного знамени государственным флагом СССР

Декретом Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета от 14 апреля 1918 года «О флаге Российской Республики» было установлено: «Флагом Российской Республики устанавливается Красное Знамя с надписью “Россійская Соціалистическая Федеративная Совѣтская Республика”».

Государственный флаг РСФСР — один из государственных символов РСФСР. Согласно Положению о Государственном флаге РСФСР, он являлся «символом государственного суверенитета РСФСР, добровольного объединения РСФСР с другими равноправными республиками в Союз Советских Социалистических Республик, нерушимого союза рабочих, крестьян и интеллигенции, дружбы и братства трудящихся всех наций и народностей республики, строящих коммунистическое общество».

Первым директором крупнейшего сада в Европе стал Николай Васильевич Цицин. Источник: РИА "Новости"





Основание Главного ботанического сада Академии наук СССР

В этот день в 1945 году основан Главный ботанический сад в Москве. Первым директором крупнейшего сада в Европе стал Николай Васильевич Цицин.

Ботанический сад располагает богатейшими коллекциями растений, представляющих разнообразный растительный мир практически всех континентов и климатических зон земного шара. Живые коллекции насчитывают 8220 видов и 8110 форм и сортов растений — всего 16 330 таксонов. На основе коллекций с использованием современных приемов ландшафтной архитектуры созданы ботанические экспозиции растений: природной флоры России и бывшего СССР, дендрарий, экспозиция тропических и субтропических растений, цветочно-декоративных и культурных растений.

Источник: AP 2020





Из Музея Ван Гога было похищено 20 картин

14 апреля 1991 года двое грабителей спрятались в Музее Ван Гога в Амстердаме перед его закрытием. Примерно в 3 часа ночи они выбрались из укрытия, надев маски-чулки с вырезами для глаз и неспешно приступили к обходу экспозиции, выбирая полотна подороже. На это они потратили почти час. Далее грабители загрузили в автомобиль охраны 20 похищенных полотен, в том числе всемирно известные «Подсолнухи» и «Едоки картофеля» Ван Гога из его раннего творчества.

Почти сразу же за ними была организована погоня полиции. Осознав, что от преследователей не оторваться, музейные воры бросили машину с крадеными картинами. Практически все полотна были сильно повреждены.

Согласно Книге рекордов Гиннеса это похищение считается самой крупной музейной кражей.

Источник: AP 2020





Извержение вулкана Эйяфьятлайокудль

Весной 2010 года в Исландии после более 200 лет спячки активизировался вулкан под ледником Эйяфьятлайокудль. Первый раз вулкан дал о себе знать 20 марта, но ни к каким серьезным последствиям «пробное» извержение не привело. 14 апреля он начал извергаться вновь и выбросил в воздух огромное количество пепла. Из зоны бедствия было эвакуировано около 800 человек. 15 апреля из-за выбросов вулканического пепла ряд стран на севере Европы вынуждены были закрыть аэропорты.

За первые 72 часа «работы» вулкан выбросил около 140 миллионов кубометров материала, из которых около 100 миллионов поднялись в атмосферу и были разнесены ветрами на юг и восток от острова.

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