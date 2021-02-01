«Утиное ралли 2021» собрало более 347 тыс евро больным раком детям

Дата публикации: Вчера, 11:13 Просмотрено: 146

Благотворительная акция - гонки резиновых уточек, организованная в День защиты детей, 1 июня в таллиннском парке Кадриорг, помогла собрать 347 150 евро в Фонд помощи больным раком детям и их родителям.

Фото: pardiralli.ee

Об этом BNS сообщили в Союзе родителей детей больных раком, отметив, что частные лица и предприятия приобрели «стартовые номера» резиновых уточек на общую сумму в 209 400 евро, еще 137 750 евро жители Эстонии пожертвовали, позвонив по номеру телефона благотворительной акции.

За счет собранных на восьмом по счету «Утином ралли 2021» пожертвований будет поддержана работа (созданного благодаря прошлым ралли) опорного центра для детей, больных раком, и их семей. Центр предоставляет всестороннюю помощь и вспомогательные услуги детям, борющимся с диагнозом «рак», и их семьям.

В этом году в водный канал парка в Кадриорге было запущено 15 247 резиновых уточек.

В сотрудничестве с фондом помощи больным раком «Подаренная жизнь» из доходов от «Утиного ралли» Союз покрывает при необходимости также лечение, которое не компенсируется Больничной кассой. «День моей мечты» осуществляет мечты тяжело больных детей, чтобы предоставить ребенку и членам его семьи психологическую поддержку, которая поможет выздоровлению.

Пожертвования для оказания поддержки детям, больным раком, можно в любое время в течение года сделать на счета, номера которых размещены на странице по адресу www.pardiralli.ee.





BNS