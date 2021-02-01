В ходе мониторинга RMK обнаружил 99 деревьев с белками-летягами

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В ходе ежегодного весеннего мониторинга сотрудники RMK обнаружили 99 деревьев с белками-летягами, четыре новых территории белок-летяг, определили возвращение белок на одну территорию и расширение еще одной. Новые следы деятельности были выявлены в государственных лесах Вирумаа и Йыгевамаа.

Белка-летяга. Фото: RMK

«Во время поисков мы нашли 99 деревьев с белками-летягами, под которыми были найдены экскременты, указывающие на наличие этого редкого вида», – сказал специалист RMK по мониторингу и биоразнообразию Маргус Пенса.

Выделы, на которых найдены белки-летяги, RMK незамедлительно причисляет к категории заповедных лесов, а это значит, что на этих территориях лесохозяйственная деятельность не ведется, эти участки берутся под строгую охрану. После того, как специалисты Департамента окружающей среды рассмотрят выделы и определят границы участка, на всей территории государственной земли применяется строгая охрана.

Всего в этом году сотрудники RMK исследовали 840 гектаров территорий, пригодных для белок-летяг, на которых было пройдено 212 километров. Среди проверенных территорий были как места обитания, уже входящие в сеть распространения белок-летяг, так и леса, которые могли бы этим животным подойти.

Сотрудники RMK проводят ежегодный весенний мониторинг белок-летяг с 2013 года, когда было начато планирование сети распространения белок-летяг. С помощью этой сети RMK обеспечивает наличие коридоров для сохранения связи между известными местами обитания белок-летяг. «Наличие коридоров означает, что мы обеспечиваем наличие леса подходящей высоты между известными местами обитания белок-летяг – он нужен белкам-летягам для перемещения между местами обитания», – пояснил Маргус Пенса.

По словам Пенса, в коридоре движения должны расти лиственные деревья высотой не менее 12 метров или хвойные высотой не менее 15 метров. В Финляндии, по словам Пенса, эта высота должна быть не менее 10 метров.

Лес, относящийся к коридорам передвижения, в отличие от леса, определенного в качестве среды обитания белки-летяги, не подлежит строгой охране, однако коридоры сохраняются и формируются во время лесохозяйственных работ.

Проводимый RMK в государственном лесу мониторинг, является частью государственного мониторинга белок-летяг, который координирует Департамент окружающей среды. RMK является крупнейшей организацией в сфере охраны природы в Эстонии.





Марина Полтавцева

специалист по коммуникациям RMK