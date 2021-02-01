С 14 июня меняются требования к масовым мероприятиям

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Во вторник правительство одобрило распоряжение, согласно которому с 14 июня можно проводить мероприятия с большим, чем предполагают общие требования, числом участников, если в них участвуют только люди, получившие отрицательный результат теста на коронавирус, переболевшие COVID-19 или прошедшие курс вакцинации.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Elena de Soto

Если в соответствии с действующими ограничениями в помещениях разрешено проводить мероприятия максимум для 600, а вне помещений – максимум для 1000 человек, то, если гарантировать эпидемиологическую безопасность всех участников, с 14 июня можно будет проводить в помещениях мероприятия для 3000, а вне помещений – для 9000 человек.

Не раньше, чем за 24 часа до мероприятия участники должны будут сделать экспресс-тест на наличие антител или не раньше, чем за 72 часа – тест ПЦР. Организатор обязан обеспечить возможность сделать экспресс-тест на антитела также непосредственно перед началом мероприятия. Тестирование производит лицо, оказывающее медицинские услуги. Для того, чтобы человек мог попасть на мероприятие, результат его теста должен быть отрицательным. От тестирования освобождены дети моложе 12 лет и люди с особыми потребностями, если их тестирование не является разумным.

Без теста на мероприятие могут пройти люди, которые в последние 12 месяцев прошли курс вакцинации от COVID-19. Для них освобождение начнет действовать по достижении максимального уровня защиты, то есть, если говорить об используемых сейчас вакцинах, через 7–15 дней после последней необходимой дозы.

Также без теста пройти на мероприятие смогут люди, которые в течение последнего года переболели COVID-19 и потом получили одну дозу вакцины или получили первую дозу вакцины до того, как заболели COVID-19. Для тех, кто переболел, но не был вакцинирован, освобождение действует в течение шести месяцев после выздоровления.

До начала мероприятия все переболевшие или вакцинированные люди должны будут предъявить организатору соответствующую справку. Организатор должен будет проверить подлинность и срок действия как справки, так и результата экспресс-теста на антитела или теста ПЦР и удостоверить личность предъявителя. Проверять нужно всех зрителей, а также людей, связанных с организацией мероприятия, в том числе техников, лиц, предоставляющих услуги общественного питания, и выступающих.

Помимо требования тестирования и проверки всех участников на мероприятиях с большим, чем обычно разрешено, числом участников действуют и другие правила. Например, обеспечивать дистанцию между участниками, выполнять требования по дезинфекции и соблюдать разрешенные часы работы. В соответствии с действующими правилами все мероприятия должны заканчиваться не позднее полуночи.

Распоряжение будет опубликовано на сайте kriis.ee и в Riigi Teataja. Перевод распоряжения на русский язык через несколько дней будет доступен на странице Riigi Teataja.

Распоряжение правительства публикуется в Riigi Teataja и на сайте kriis.ee.





BNS