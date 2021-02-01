К Иванову дню около 12 тысяч медсестер получат карточки PAI на 50 евро

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В понедельник, 31 мая, первые 1300 карточек на общую сумму 65 тысяч евро были переданы инициаторами кампании PAI, призванной выразить признание и благодарность эстонским медсестрам и работникам по уходу, представителям Таллиннской детской больницы и Ида-Таллиннской центральной больницы.

Фото: ena.ee/pai

По состоянию на 31 мая 3261 физическое лицо и 171 предприятие пожертвовали в поддержку PAI в общей сложности 565 205 тысяч евро. По словам вице-президента Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет, очень трогательно то, что жители Эстонии поддержали инициативу PAI.

«Когда инициаторы обратились к нам зимой, эта акция казалась большим и искренним порывом, но поскольку цифры были мистическими, не было полной уверенности в том, что она удастся. Но в итоге удалась благодаря добрым жителям Эстонии. Большая, большая благодарность от наших медсестер и работников по уходу всем жертвователям. Здесь очень важен каждый вклад, потому что это в первую очередь акция с целью выразить чувство признания», – сказала Лийвет.

Инициаторы PAI также продлили кампанию до сентября, поставив цель собрать в общей сложности 850 тысяч евро. В этом случае все эстонские медсестры и работники по уходу получат карту PAI.

По словам одного из инициаторов PAI и руководителя Kultuuripartnerluse SA Меэлиса Кубитса, инициаторы пошли на сознательный риск, надеясь собрать к сентябрю 850 тысяч евро, что позволит им передать карточки стоимостью 50 евро всем медсестрам и работникам по уходу. На сегодняшний день альтернативой было бы вручить всем карточки на сумму 33 евро 25 центов, но мы считаем, что потенциал инициативы PAI больше.

Карты PAI на 40 и 10 евро можно использовать отдельно или вместе у тех поставщиков услуг, которые присоединились к инициативе PAI. Одна из инициаторов PAI Катри Линк сообщила, что по состоянию на 31 мая в их число входит более ста гостиниц, ресторанов, культурных учреждений и прочих поставщиков услуг.

«С каждым днем количество партнеров растет, и мы призываем всех присоединяться. В конце концов, PAI была создана для того, чтобы в дополнение к вниманию и признанию в адрес наших дорогих медсестер и работников по уходу попытаться направить дополнительные ресурсы в те сферы, для которых последнее время выдалось особенно сложным, – это гостиницы, места общепита, культурные и развлекательные учреждения», – сказала Линк.

Все технические расходы, связанные с инициативой PAI, покрываются самими инициаторами PAI или их партнерами. Пожертвованные средства все до последнего цента будут переданы получателям карточек PAI. По словам руководителя SA Kuressaare Haigla Toetusfond Сийри Раннама, фонд счастлив принимать участие в инициативе PAI.

«Это важное признание для нашей общины и больницы Курессааре в условиях того, что было сделано и пережито на Сааремаа за последний год. От имени фонда я хотела бы сегодня отдельно поблагодарить всех наших партнеров, которые помогали с дизайном и печатью карточек или взяли на себя другие расходы. Это большие совместные усилия, которые в то же время принесли большое чувство удовлетворения всем участникам», – сказал Раннама.

Самыми крупными жертвователями инициативы PAI до сих пор были основанная Тармо Силла и Алларом Нийнепуу эстонская компания финансовых технологий IuteCredit и частное лицо Олав Мийл, которые перечислили 50 тысяч евро, а также владельцы медицинского центра Confido Тармо Лаанету и Кади Ламбот вместе с сотрудниками компании, которые совместно пожертвовали 30 тысяч евро. Другими крупными жертвователями стали один из основателей технологической компании Skype Ахти Хейнла, председатель совета Utilitas Кристьян Раху, LHV, связанные с Анти Калле и Аре Альтрая предприятия Sportland, Fifaa и Jalajälg, Capital Mill, крупный предприниматель Юри Кяо и работающие в энергетическом секторе предприниматели, руководитель AS Giga Янек Веэбер и председатель правления Utilitas Прийт Койт. Инициативу PAI поддержали также восемь ведущих эстонских адвокатских бюро, пять министров, около десяти членов Рийгикогу, президент Керсти Кальюлайд, несколько известных эстонских деятелей культуры и спортсменов.

Постоянно растущий список жертвователей доступен по адресу https://www.ena.ee/pai/index.php/toetajad. Инициатива PAI также получила ряд целевых пожертвований. Например, крупный предприниматель Нейнар Сели, присяжный адвокат Аллар Йыкс и руководитель Regio Лейда Лепик пожелали, чтобы их пожертвования были переданы конкретным работникам конкретной больницы.

Сбор денег на инициативу PAI начался рано утром 1 апреля, когда Kuressaare Haigla Toetusfond был включен Налогово-таможенным департаментом в льготный список некоммерческих объединений.

Как сделать перечисления см. здесь: https://www.ena.ee/pai/



Меэлис Кубитс