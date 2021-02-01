Закон не признает видеозавещание, имущество умершей достается Таллинну

Дата публикации: Вчера, 10:45 Просмотрено: 96

Пожилая женщина в марте перед смертью оставила все свое имущество семейному врачу. Тем не менее наследство достанется Таллинну, так как завещание было снято на видео, а эстонская правовая система такой способ не признает.

Семейный врач решила взять женщину под свою опеку. «Все же я была знакома с ней 30 лет. С некоторыми людьми возникает такая духовная связь», – пояснила врач. Фото: иллюстративное

В конце марта из дома призрения в мир иной отправилась бывшая машинистка Вайке Ясси. У 86-летней женщины не было родственников, поэтому свой дом и землю она завещала семейному врачу Майму Пинтсон. Несмотря на это, наследство стоимостью около 100 000 евро получит Таллинн.

Ясси записала видеозавещание за 16 дней до смерти. «Для эстонского права это видео ничего не значит, так как в Эстонии составлять завещание при помощи видео пока не позволяется», – пояснила глава Палаты нотариусов Мерле Саар Йохансон в выходящей на ETV передаче журналистских расследований «Очевидец».

Ясси и Пинтсон познакомились 30 лет назад через общих друзей и долгое время жили рядом друг с другом в Пирита. Десять лет назад Ясси перешла в список Пинтсон. Для семейного врача, которая была на 21 год ее моложе, Ясси была хорошей знакомой, но прежде всего пациентом.

«Думаю, несправедливо, что воля человека не будет исполнена из-за, так сказать, форс-мажора», – прокомментировала ситуацию Пинтсон.

Взяла под опеку

После смерти родителей Ясси всю жизнь прожила одна. В последние годы она неохотно выходила из дома. В феврале этого года ее здоровье резко ухудшилось, и она позвонила семейному врачу. «Я давно с ней не общалась, только по телефону, она обновляла свои рецепты, звонила и говорила, что все в порядке. И вдруг она позвонила, пожаловалась, что ей очень плохо. Я предложила вызвать скорую помощь, но она наотрез отказалась, попросила меня приехать к ней», – вспоминает Пинтсон.

В больницу Ясси ехать не пожелала, а детей и других родственников у нее не было, поэтому семейный врач решила взять женщину под свою опеку. «Все же я была знакома с ней 30 лет. С некоторыми людьми возникает такая духовная связь», – пояснила врач.

Какое-то время Ясси все же провела в больнице, но затем Пинтсон взяла ее к себе в свою гостевую комнату в Виймси. Работа на полную ставку, воспитание ребенка и уход за пожилой женщиной все же оказались выше ее сил, и в начале марта для Ясси нашли место в Ируском доме призрения. В день отъезда туда Ясси подняла вопрос об имуществе.

Написать завещание не хватило сил

В утро, когда за Ясси уже практически приехала машина, женщины решили записать завещание на видео. Написать его своей рукой – это вполне законный способ – Ясси не могла физически.

«Эта будка на Ясмийни теэ пусть достанется Майму, и она вольна делать с ней, что хочет, может спалить или построить там Виндзорский замок. Мне ужасно жалко уходить, но я надеюсь на чудо, Майму всегда творила чудеса. Была бы я молодой и при деньгах, я бы сделала ее доктором наук», – заявила в своем завещании Ясси.

Пинтсон категорически отрицает какое-либо давление на Ясси, чтобы та сняла это видео: «Я довольно обеспеченная личность, мне это ни к чему. И меня не расстраивает, что я не получу этот участок».

Пинтсон пыталась вызвать нотариуса в дом призрения, чтобы тот оформил завещание традиционным образом. Она обратилась в семь разных бюро, но там ей отказали, ссылаясь на действующие ограничения. Закон также позволяет сделать завещание при двух свидетелях. В таком случае Ясси оставалось бы только подписать бумагу. Пинтсон нашла таких людей, но начатое до конца не довели. «Мы договорились, что свидетели наденут защитные костюмы. Однако к тому дню, когда мы были готовы, состояние Вайке стало настолько плохим, что она уже не могла этого сделать», – рассказала Пинтсон.

Юристы: видеозавещанием можно злоупотребить

Пинтсон организовала похороны. Ключи от дома Ясси были у нее, но официальным владельцем ни нотариусы, ни суд ее не признали. И хотя на видео Ясси была адекватной, даже шутила, такой вид завещания закон не признает.

«В некоторых странах это допускается, в Германии, например, но не у нас. Тут есть свои риски. Мы не знаем, что происходило за экраном. Может, кто-то держал плакат с большими буквами и говорил ей читать», – отметила представитель Палаты нотариусов. Пинтсон такое отношение справедливым не считает. Она убеждена, что в э-государстве можно было бы признавать и видеозавещания. Ситуацию письменно прокомментировали и в Министерстве юстиции, сообщив, что вносить видеозавещание в список законных способов не планируют, так как это связано с риском злоупотребления.

Это видеозавещание – единственное свидетельство воли Ясси, но если в ходе производства по наследственному делу не найдутся родственники, имущество перейдет в собственность самоуправления. То есть собственником участка площадью около 600 кв. метров, рыночная стоимость которого составляет приблизительно 100 000 евро, станет район Пирита.

По словам старейшины Пирита Тынису Лийнату, решение в данном случае принимает нотариус. «Если наследников нет, имущество идет на баланс города», – сказал Лийнат, добавив, что недвижимость затем продается на аукционе.

Йохансон из Палаты нотариусов в свою очередь напомнила, что составление завещания не стоит откладывать на последний момент. Пинтсон же подчеркнула, что не является золотодобытчиком, на работе у нее все хорошо, а человек с нечистой совестью не стал бы выступать открыто. Ключи от дома Ясси она передала в горуправу.



ERR