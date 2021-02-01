У фракции Kesk стало большинство мест в Нарвском горсобрании

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Входящая в правящую коалицию фракция Kesk в Нарвском городском собрании теперь расширилась до 17 человек. Ряды центристской фракции пополнили Владимир Мижуй, Светлана Лешихина и Вера Григорьева.

Фото: Архив "НГ"

Владимир Мижуй и Светлана Лешихина были членами фракции Kodulinn Narva, но в феврале вместе со многими другими депутатами ее покинули. Позднее во фракции Kodulinn Narva остался только Алексей Мяги, который 25 марта переименовал ее во фракцию EKRE.

Вера Григорьева до начала мая входила во фракцию "Наша Нарва", но затем решила ее покинуть. Свое решение в интервью rus.err.ee она объяснила тем, что на осенних выборах будет баллотироваться вместе с центристами.

В Нарвском горсобрании 31 депутат. В коалицию входят фракции "Kesk" (17 депутатов), "Наша Нарва" (6 депутатов) и внефракционный депутат Михаил Стальнухин. В оппозиции находятся фракция EKRE (Алексей Мяги, Илья Федоров и Лариса Оленина) и 5 внефракционных депутатов, ранее состоявших во фракции Kodulinn Narva.

Ранее Лариса Оленина пообещала, что в этот четверг, 27 мая, фракция EKRE расширится.





ERR.EE