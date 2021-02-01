Для 300 новых земельных участков нашлись арендаторы

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В ходе трех торгов с ограниченным участием, организованных этой весной отделом охраны природы RMK, для большей части полуприродных мест обитания, нуждающихся в уходе, нашлись арендаторы.

Лошади на острове Вилсанди способствуют тому, чтобы ценный ландшафт сохранялся и не зарастал. Фото: Антс Анимяги

В новых арендаторах нуждались 285 земельных участков общей площадью 2032 гектара, в основном пойменные и береговые луга, а также альвары. Теперь там будут, в зависимости от условий ухода, пасти животных или косить сено.

В настоящее время новые арендаторы есть на 1771 гектаре, или 87 процентах от предложенных территорий, в общей сложности на 180 земельных участках. Предложения поступили от 79 различных лиц, лучшими из которых были признаны 56, в том числе 38 прежних арендаторов и 18 новых.

«Больше всего земель мы сдали в аренду в Тартумаа – 655 гектаров, затем следуют Сааремаа с 329 и Харьюмаа с 248 гектарами», – сказала специалист по земельной аренде отдела охраны природы RMK Сайма Уусма.

Самым маленьким земельным участком, для которого нашелся арендатор, стал участок площадью 0,07 га на Хийумаа в ландшафтном заказнике Кассари, а самым большим – пойменный луг площадью 177 га в Тартуском уезде в заповеднике Алам-Педья. Самый востребованный совместный объект состоит из участков на островах Сымери и Лия, на них поступило семь предложений.

Средняя арендная плата за земельные участки составила 14 евро за гектар. Самая высокая плата снова была предложена за лесолуга – в среднем 96 евро за гектар. На 22 лесолугах общей площадью 6 гектаров, расположенных в заповеднике Недрема, в Пярнуском уезде, было предложено аж 139 евро за гектар. Затем следуют береговые луга по 28 евро и сухие луга с известковой почвой по 22 евро за гектар. Арендатор, должным образом выполняющий свои обязательства по уходу, может подать заявку на получение поддержки в PRIA.

Не все предложенные участки нашли арендаторов. По словам Уусма, в основном это небольшие, труднопроходимые и труднодоступные земли.

Все арендаторы могут указать свою заинтересованность в аренде еще свободных полуприродных мест обитания в созданном для этой цели приложении с картой, опубликованном на сайте RMK http://maaoksjon.maaamet.ee/rmk/loginid.php. Следующей весной RMK объявит новые торги с ограниченным участием по поиску арендаторов для ухода за полуприродными местами обитания.

На находящихся под управлением RMK государственных землях находится 33 700 гектаров полуприродных мест обитания, из которых 25 580 гектаров предоставлены в пользование предпринимателям.

Покос травы и выпас на полуприродных, или историко-культурных сообществах, необходимы для предотвращения зарастания этих территорий и сохранения их характерного видового состава. Полуприродные сообщества не только отражают образ жизни многих поколений эстонцев, но и обладают большой природной ценностью, так как они являются домом для многих растений, животных и птиц. Лесолуга очень богаты видами, например, на одном квадратном метре лесолуга Лаелату было обнаружено 76 видов растений.

В прошлом году RMK в сотрудничестве с партнерами восстановил более 500 га полуприродных мест обитания и почти 6000 га болотных сообществ. RMK является крупнейшей организацией в сфере охраны природы в Эстонии.





Сайма Уусма

Специалист по земельной аренде отдела охраны природы RMK