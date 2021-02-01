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Согласно проведенному If Kindlustus исследованию, эстонских водителей на дороге «гонщики» раздражают меньше «черепах» и «помехопостановщиков, сообщила во вторник BNS пресс-служба If Kindlustus.

Иллюстративное фото: twitter.com / @Politsei

Больше всего – целых 66% – эстонских водителей раздражает, если кто-то резко меняет полосу движения и занимает их полосу. Половина респондентов недовольна, если идущая перед ними машина внезапно тормозит или едет слишком медленно. Таким образом, по крайней мере половину наших водителей сильно раздражает все, что мешает им следовать по выбранной траектории и с выбранной скоростью. Однако только 28% водителей беспокоит, если кто-то превышает разрешенную скорость, и 26% водителей возмущаются, если кто-то слишком резко давит на газ.

По словам руководителя экспертной группы If Insurance Марион Мейус, к лету изменить такое отношение следовало бы переменить. «Если водители терпят торопливых, а не медлительных, то это значит, что ДТП будет больше, – пояснила Мейус. - К счастью, также выяснилось, что более чем половине – а именно 56% водителей не нравится, когда другие водители во время вождения пользуются мобильными телефонами. Такая отвлекающая от вождения деятельность действительно может стать угрозой как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения».

«Водителей раздражают пробки, что ясно каждому. Дорожные пробки – источник стресса для всех, но мы должны понимать, что нервозность за рулем никогда не идет на пользу. Опрос показал, что 45% водителей раздражает, когда в пробке они хотят сменить полосу движения и показывают сигнал поворота, но их не пропускают. При этом также выяснилось, что 46% водителей самих раздражает, если кто-то в пробке пытается занять их полосу движения, даже используя сигнал поворота. Это непосредственно свидетельствует о том, что около половины водителей воспринимает смену полосы участниками движения в качестве препятствия движению», – сказала Мейус.

Большинство водителей раздражают приемы вождения других, тогда как собственные ошибки они замечают гораздо реже. 10% водителей заявили, что не хотят пропускать других на свою полосу движения, даже если используется сигнал поворота. 9% водителей считают, что их приемы вождения, вероятно, раздражают других водителей при смене полосы движения.

«Похоже, что самокритичных водителей мало. Вероятно, нам нужно проявить больше понимания и логического осмысления картины дорожного движения, – считает Мейус.- Давайте будем терпимее относиться друг к другу и сделаем все от себя зависящее, чтобы дорожное движение стало более размеренным. Создание нервозности в дорожном движении не идет на пользу никому, а только увеличивает риск ДТП. Страхование, конечно, покроет расходы на ремонт машины, но пострадать ведь могут и люди!».

Из опроса, проведенного If Kindlustus прошлым летом, выяснилось, что 22% водителей в Эстонии используют авторегистраторы, а 34% водителей заявили, что намерены начать их использовать.

«К счастью, нередко случается, что в полицию отсылают видеозаписи опасных ситуаций, возникших на дороге из-за опасных маневров, что помогает призвать нарушителей к порядку. Водителей, мешавших двигаться другим, вынуждавших их резко тормозить или менять направление движения, привлекают к ответственности. Даже если на основании видеозаписи привлечь к ответственности за превышение скорости невозможно, то за неправильное вождение и умышленную постановку под угрозу других участников это можно сделать вполне. Видеорегистратор является средством, позволяющим сделать публичными действия, совершенные во время вождения, и осознание этого обстоятельства дисциплинирует», – пояснила Мейус.

Превышение скорости менее всего беспокоит латвийских водителей, – только 23% из которых раздражаются, если кто-то превышает скорость (тогда как в Эстонии соответствующий показатель равен 28% и в Литве – 34%). В то же время латвийских водителей раздражает больше всего, если кто-то едет со скоростью ниже установленной, – так считает 56% водителей (50% в Эстонии и 45% в Литве).

В проведенном If Kindlustus в Эстонии, Латвии и Литве исследовании участвовало чуть больше 1000 человек от каждой страны.

BNS