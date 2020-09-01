Нарвский предприниматель хочет побороться за кресло главы государства

Дата публикации: Сегодня, 11:42 Просмотрено: 264

Он считает себя патриотом страны и называет себя кандидатом в народные президенты Эстонской Республики. Выборы на пост главы государства состоятся в августе.

Айво Петерсон: "Пора". Фото из личного архива.

Бывший пограничник и бывший руководитель нарвского филиала фирмы недвижимости, а ныне массажист Айво Петерсон (50) намерен стать хозяином резиденции в Кадриорге. Об этом он заявил на своей страничке в Фэйсбуке. Он считает, что пора менять Конституцию или вносить в Основной закон поправки. Критикует власти, говорит о необходимости «дать нормальные права всем жителям Эстонии», обещает осуществить «огромные изменения в социальной, экономической и политической системах жизни».

«Это миссия»

Порталу rus.delfi.ее А.Петер­сон сказал: «Быть президентом и делать массаж – это моя миссия».

В том же интервью порталу он вспоминает, как его в 1992 году после окончания в Таллинне курсов пограничников направили на работу в Нарву. А. Петерсон считает, что у него очень широкий кругозор и он способен освоить дипломатию и другие премудрости президентской работы. Кроме того, говорит, что в его команде будут сильные советники. По его словам, у него есть примеры сильных политических лидеров: российских президент Владимир Путин, экс-президент США Дональд Трамп, глава венгерского правительства Виктор Орбан.

Он противник введенных Евросоюзом против России санкций. Считает, что Эстония должна торговать с Россией, а не враждовать.

В сфере просвещения у него тоже критический взгляд на ситуацию. По его мнению, базовое образование дети должны получать на своем родном языке

«Десять шагов для спасения Эстонии»

Журналист «Нарвской Газеты» попросил А. Петерсона ответить на ряд вопросов.

– Вы себя называете народным кандидатом. Но ведь есть Конституция, в которой сказано, что право выдвинуть кандидата на пост Президента Республики имеет не менее чем одна пятая состава Государственного Собрания (в составе Рийгикогу 101 депутат). А избранным считается кандидат, за которого проголосовало большинство в две трети депутатов Рийгикогу. Вы надеетесь на поддержку парламентариев?

А.Петерсон надеется, что за оставшиеся до выборов месяцы политические силы на Тоомпеа, все партии придут к консенсусу и сделают ставку на кандидата из народа. «У меня есть четкое видение, что должен делать будущий эстонский президент». На экономику он делает особый упор и предлагает «план из десяти шагов для спасения Эстонии». Об этих шагах А. Петерсон намерен извещать людей в течение предвыборной кампании.

– В Эстонии нет прямых президентских выборов, нового главу государства избирают парламент или Коллегия выборщиков. Вы уверены, что пройдете сквозь сито отбора?

– А почему нет?.. У нас разные были президенты, – отвечает А. Петерсон и добавляет, что, например, среди глав государства были писатели. «А почему не массажист, почему не пограничник?». Он считает, что будущим президентом станет тот, кто объединит народы, кто даст шанс политической системе поделиться властью с народом. А пока, по его словам, народ чувствует, что не является частью государства.

– Поможет ли вам опыт работы в сфере недвижимости и руководителем массажного салона управлять государством?

– Разумеется, – отвечает А.Пе­­те­р­сон. И говорит, что в свое время руководил региональным отделением бюро недвижимости, коллектив был большой.

Плюс у него были разные успешные бизнесы, накопил огромный опыт. Поясняет, что сегодняшняя его работа – лечить людей, давать людям надежду. По его мнению, будущий президент также должен давать людям надежду, что они живут в справедливом государстве.

– В одном интервью вы говорили, что у вас средне-техническое образование...

– Я учился на агронома. Бывший президент Арнольд Рюйтель тоже был агрономом. Мы заканчивали один и тот же техникум.

Петерсон добавляет, что в дальнейшем прошел разные курсы.

Кто в списке возможных кандидатов?

Президента должны избрать в период с 10 августа по 29 сентября. Если в течение трех туров не удастся назвать главу государства в Рийгикогу, то выбор будет за Коллегией выборщиков. Если и Коллегия выборщиков не сможет избрать президента, то слово снова будет за Рийгикогу. Именно таким образом была в 2016 году избрана Керсти Кальюлайд.

В прессе называют возможных кандидатов в президенты: Юри Ратас (Центристская партия), Юри Луйк («Исамаа»), Хенн Пыллуаас (EKRE). На второй президентский срок может претендовать и нынешняя глава государства Керсти Кальюлайд. Называют и не связанных напрямую с нынешней политикой возможных претендентов: бывший госконтролер Алар Карис, бывший президент Банка Эстонии Ардо Ханссон, действующий канцлер права Юлле Мадизе, ректор Яак Аавиксоо.

Евгений Ашихмин