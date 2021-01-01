Правительство одобрило повышение пенсий

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По словам Министерства социальных дел правительство утвердило сегодня новый индекс государственной пенсии на 2021 год, который составит 1,016. Это означает, что в результате индексации с 1 апреля пенсии повысятся в среднем на 1,6%. Вместе с внеочередным повышением пенсий пенсия человека с 44-летним стажем повысится на 24,29 евро.



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«Повышение уровня жизни пожилых людей и снижение риска бедности – это важная составляющая для повышения их чувства защищенности. В нынешней сложной экономической ситуации и вместе с кризисом, вызванным COVID-19 важно чрезвычайное повышение пенсий, чтобы повысить способность пожилых людей оплачивать необходимые лекарства или повысить их способность потреблять различные услуги. Наша цель – поддерживать стабильный рост пенсий, чтобы обеспечить повышение благосостояния пенсионеров», – сказала министр социальной защиты Сигне Рийсало.

Базовая часть пенсии после индексации составит 219,3 евро и годовая оценка – 7,206 евро. После индексации базовая часть пенсии вырастет благодаря внеочередному повышению пенсий на 16 евро, то есть базовая часть пенсий вырастет с 219,3 евро до 235,3 евро. Вместе с тем дополнительно вырастут все государственные пенсии. Народная пенсия после индексации будет увеличена на 30 евро, в результате чего размер народной пенсии увеличится с 225,18 евро до 255,17 евро. Рассчитанные по индексу 2020 года пенсии будут выплачиваться с апреля.

Размер пенсии после индексации (в евро) Ставка народной пенсии 255,18 Базовая часть пенсии 235,3079 Годовая оценка 7,206 Пенсия по старости с 15 годами стажа 343,40 Пенсия по старости с 30 годами стажа 451,49 Пенсия по старости с 44 годами стажа 552,38

Эстония каждый год проводит перерасчет пенсий для того, чтобы поддержать баланс пенсий по отношению к изменению зарплат и цен. Для каждого человека рассчитывается индивидуальная пенсия, зависящая от его предыдущего трудового вклада. Существующий порядок индексации пенсий начал действовать 13 лет назад, 1 января 2008 года, когда индексацию привязали к поступлению социального налога в большем объеме, чем прежде.

После утверждения индекса департамент социального страхования производит в соответствии с новой ценностью перерасчет всех государственных пенсий. Размер своей новой пенсии можно посмотреть на государственном портале eesti.ee с 1 апреля. Дополнительную информацию об индексации пенсий можно получить по справочному телефону департамента социального страхования 612 1360.