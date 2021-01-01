Совет бесплатной городской газеты принял на работу члена правления и журналиста

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По словам члена совета ЦУ Narva Linnaleht Татьяны Стольфат, прием на работу двух сотрудников без проведения конкурса не является отступлением от коалиционного договора, в котором оговаривается, какие задачи должно в дальнейшем выполнять бесплатное издание.



Первым лицом газеты Narva Teataja стал Владислав Харитонов.

Сотрудников, которые будут обеспечивать выпуск новой версии бесплатного городского издания – Narva Teataja, двое: это новый член правления Владислав Харитонов и журналист Александр Мясоедов. «Задача совета заключалась в том, чтобы уменьшить штат сотрудников бесплатного издания: теперь вместо шестерых сотрудников – двое», – пояснила Стольфат.

По ее словам, у совета не было обязанности принимать сотрудников только на основе конкурсов: с обоими кандидатами было предварительное собеседование, и в настоящий момент есть уверенность, что они справятся. Новый член правления уже успел объявить конкурсы на печать и доставку бесплатной газеты.

Отметим, что решение совета принять на работу новых сотрудников без конкурса разочаровало часть нарвской общественности, также негативно отнеслась к этому решению и один из членов совета Narva Linnaleht Яна Кондрашова, которая в интервью нашему изданию в прошлом номере газеты сказала, что двое сотрудников будут выбраны в марте на основе открытого конкурса. На своей личной страничке в Фейсбуке она пояснила, что, со своей стороны, предложила вместо назначения члена правления объявить конкурс, утвердить критерии выбора лучшего кандидата, перечень задач, которые будут возложены на члена правления в результате сокращения штата, и назначить плату за его работу.

По данному вопросу в протоколе заседания совета зафиксировано ее т.н. «особое мнение»: «Яна Кондрашова против назначения члена правления и считает необходимым организацию публичного конкурса согласно коалиционного договора и договоренности о прозрачности в принятии решений. Поскольку не обсуждался и не был утвержден перечень задач, которые возлагаются на члена правления после реорганизации в ЦУ, Яна Кондрашова считает некорректным обсуждение вопроса повышения платы члену правления ЦУ».

Так же Яна Кондрашова подвергла сомнению саму необходимость бесплатного городского издания:» Я осталась при мнении, что городская газета «Narva Linnaleht» не нужна: информирование горожан о важнейших событиях и решениях самоуправления можно организовать за меньшие деньги. Об этом я говорила на тематических встречах и собраниях совета ЦУ, когда обсуждались планы и судьба учреждения».

Татьяна Стольфат заверила, что все договоренности по поводу бесплатного городского издания, достигнутые в коалиционном соглашении, будут соблюдены: а именно, бесплатная газета будет выходить два раза в месяц без программы телевидения и рекламы. «Сейчас рекламодателям Narva Linnaleht, которые оплатили счета заранее, деньги возвращают, так как было четко решено, что в дальнейшем рекламы в бесплатном издании не будет», – сказала «НГ» Татьяна Стольфат.

В прошлом номере «НГ» мы писали о том, что совет принял решение изменить и внешний вид бесплатного издания. Однако Татьяна Стольфат уточнила, что окончательно внешний вид Narva Teataja (нынешний формат или обычный газетный, полностью черно-белая или с цветными полосами) определится на основании полученных в ходе конкурса ценовых предложений.

Ирина ТОКАРЕВА