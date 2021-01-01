Исследование: по сравнению с эстонцами русскоязычное население больше тревожат экономические последствия коронакризиса, чем риски для здоровья

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Как жители Эстонии оценивают нынешнюю ситуацию, насколько заметно она сказывается на их доходах и готовности следовать введенным государством ограничениям, растет ли доверие к вакцинации по мере увеличения числа вакцинированных? Как реагирует на рекордные цифры заражения, новые серьезные ограничения и набирающую обороты вакцинацию общественное мнение? Изучению этих вопросов посвящено исследование, которое проводит Turu-uuringute AS по заказу Государственной канцелярии и Министерства социальных дел.



Иллюстративное фото: CC0 Creative Commons Иллюстративное фото: CC0 Creative Commons





В рамках исследования регулярные опросы населения проводятся уже в течение года, всего на настоящий момент проведено 25 опроса населения, в каждом из которых участвовало около 1250 человек, среди них эстонцев и русских - примерно поровну. По словам советника по стратегической коммуникации Коммуникационного бюро правительства Марианны Макаровой , на основе этих данных уже можно выделить несколько основных трендов. Во-первых, у русскоязычных жителей высока уверенность в том, что они в курсе мер, которые предпринимаются для сдерживания распространения коронавируса: к примеру, в начале марта 59% жителей Северо-Востока были уверены, что они в полностью в курсе, а 30% - что они более-менее в курсе. По мнению советника, трудно сказать наверняка, что именно это означает: с одной стороны это показывает, как хорошо сработали русскоязычная коммуникация и русскоязычные СМИ, и люди могут действительно быть в курсе ситуации. В то же время это может быть признаком усталости от ситуации и перенасыщенности информацией, и означать что они больше не хотят получать информацию, вызывающую стресс. Поэтому не исключено, что некоторые ответы опрошенных в действительности означают «я уже все знаю и больше ничего не хочу об этом знать». В январе, когда после рождественских праздников ощущение критичности ситуации у людей притупилось – это повлияло и на количество тех, кто регулярно активно ищет информацию по теме коронавируса.

Самих источников информации у русскоязычных жителей намного больше, чем у эстонцев, однако, как и у всего населения в целом, главными являются крупные инфопорталы, такие, как postimees.ee, delfi.ee (так ответили около 60% опрошенных). На втором месте, как источник информации — социальные медиа, на третьем — портал err.ee. Интересно, что ПБК и российское телевидение в этом рейтинге попало лишь на 11-е место — после радио, передач ETV и ETV+, сайтов официальных учреждений terviseamet.ee и kriis.ee, а также информации, полученной от знакомых, коллег и родственников. Также по сравнению с прошлым годом выросло доверие именно к официальным источникам — как у эстонцев, так и у русских: в начале марта среди трех важнейших источников информации о COVID-19 сайты terviseamet.ee, kriis.ee, и т. д.назвали соответственно 22% и 20% опрошенных, и как правило в критические моменты, как например на третьей неделе чрезвычайной ситуации или во время осенней вспышки, этот показатель достигал почти 30%.

Что касается уровня стресса, то он, как и следовало ожидать, Различия проявляются в основных причинах стресса: среди эстонцев больше тех, кто опасается, что он сам или его близкие заразятся ковидом (65% эстонцев и 53% русских), а среди русских — больше тех, кто боится потерять работу( 17% эстонцев и 30% русских), переживает из-за отсутствия сбережений «на черный день» (23% и 37%) и резкого падения дохода (8% и 13%). При этом, подчеркивает Макарова, именно среди неэстонцев в целом и на Северо-Востоке, в частности, опрос показывает самый низкий уровень осведомленности о пособиях и услугах, которые люди могут получить от своего местного самоуправления для решения проблем, возникших из-за ситуации с коронавирусом.

Особенно различаются данные о готовности к вакцинации: если среди эстонцев полностью уверены в необходимости вакцинации 44% опрошенных, колеблются, но склоняются к вакцинации еще 22%, то среди русских готовы вакцинироваться только 23%, а относятся скорее положительно — 27 процентов опрошенных. В дополнение, к началу марта 10% эстонцев и 5% русскоязычных респондентов отметили, что уже вакцинированы. Среди наиболее частых аргументов «за» все опрошенные называют уверенность в том, что вакцинация защитит от COVID-19, а также осознание опасности и социальную ответственность, так как достаточно высокий уровень вакцинирования населения защитит основные группы риска и позволит смягчать ограничения без риска для системы здравоохранения. Среди аргументов «против» - ощущение нехватки информации. Русскоязычные опрошенные чаще всего говорили об опасениях из-за возможных побочных эффектов и неуверенности, что вакцины защищают достаточно.

Ирина Токарева



