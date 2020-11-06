Нарвитянка впервые оказалась в финале всеэстонского конкурса «Женщина года 2020» ГАЛЕРЕЯ

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В субботу, 7 октября, в Таллинне была объявлена «Женщина года 2020» по версии Клуба деловых и предприимчивых женщин Эстонии (EENA). В финале конкурса были представлены три кандидатуры. Одной из финалисток всеэстонского конкурса стала директор Нарвской Православной гимназии Татьяна Бабанская.

Татьяна Бабанская: Считаю, что и мир в целом, и наша страна, и наш регион нуждаются в инициативных и предприимчивых женщинах.



Компанию ей составили микробиолог и вирусолог, профессор микробиологии и вирусологии Тартуского университета, глава научного совета по борьбе с COVID-19 Ирья Лутсар и биолог и эколог, старший научный сотрудник Института экологии и наук о Земле Авелиина Хельм.

Сразу сообщим: титула «Женщина года» удостоилась Ирья Лутсар. Уже одно это, согласитесь, свидетельствует об уровне конкурса и требований, которые предъявлялись к соискательницам и тем более к тем, кого строгое жюри отобрало в финал. Всего же в республиканскую конкурсную комиссию поступило 12 предложений.

Напомню, что по условиям ежегодного конкурса, организуемого на протяжении многих лет EENA, свою кандидатуру на звание Женщины года могут выдвигать как клубы EENA (их всего в Эстонии 8, они объединяют около 200 активных женщин; в Нарве клуб возродился и восстановил свое членство в Ассоциации в этом году), так и любые организации, сообщества и частные лица. Главное условие при выдвижении кандидатуры – это значимые для общества достижения в профессиональной деятельности соискательницы, будь она предпринимательница (бизнесвумен) или просто предприимчивая, социально активная личность.

Несколько строк из CV

Татьяна Бабанская

Ей не было еще тридцати, когда она стала завучем, а затем директором школы в Нарва-Йыэсуу.

Затем — завуч в Нарвской школе № 14 (ныне Нарвский Языковой лицей); заместитель руководителя Нарвского центра педагогики; с 2001 по 2018 г. - главный специалист по организации учебной деятельности Нарвского колледжа Тартуского университета.

Ныне — директор Нарвской Православной гимназии.

По словам председателя Нарвского клуба деловых и предприимчивых женщин Любови Фоминой, клуб представил на республиканский конкурс трех нарвитянок.

– И мы были очень рады, когда узнали, что наша Татьяна Бабанская вышла в финал. Это безусловный успех! —говорит Любовь Фомина. – Думаю, что немаловажную роль в этом сыграло и то, что в октябре, еще до объявления конкурса, у нас в гостях побывали представители клубов EENA из разных городов, в том числе и члены правления ассоциации, и одна из наших встреч проходила в стенах Православной гимназии. Так что дамы еще тогда могли воочию увидеть, какая работа проделана Татьяной и ее командой, как преобразилась школа за столь короткий срок.

– Кстати, впервые нарвитянка была выдвинута на участие в республиканском конкурсе, – уточняет Любовь Фомина, которая с 2000 по 2004 год была президентом Нарвского клуба деловых и предприимчивых женщин, а в этом году инициировала его возрождение.

Несмотря на то, что в конкурсную комиссию было подано очень подробное представление кандидата и другие соответствующие бумаги, жюри, рассказывает Татьяна Бабанская, провело с ней часовое интервью на интернет-платформе Zoom.

– Был ли вопрос, который, предположим, поставил вас в тупик? – интересуюсь я у финалистки.

– В тупик не поставил, но был несколько неожиданным. Если вы станете Женщиной года, с какими словами вы обратитесь к народу Эстонии, к женской половине нашего общества, к молодежи?

– И что вы ответили?

– Я бы посоветовала всем нам быть смелее в продвижении своих идей. На мой взгляд, и наша страна, и наш регион, и мир в целом очень нуждаются в женских инициативах.

За объявлением результатов 7 ноября нарвитянки следили по телевизионной трансляции из Таллинна, собравшись за праздничным столом в Кафе № 2 в театральном центре Vaba Lava. Татьяне Бабанской члены Нарвского клуба EENA вручили цветы и подарки.

НАША СПРАВКА

EENA – Ассоциация деловых и предприимчивых женщин Эстонии, член международной Федерации Business and Professional Women.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Светланы Зайцевой