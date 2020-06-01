Минимальная зарплата в 2021 году скорее всего будет заморожена

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По оценке Центрального союза работодателей, рост минимальной зарплаты в следующем году исключен, но ее понижение в связи с падением средней зарплаты маловероятно.

Об этом сообщил радионовостям ERR глава зонтичной организации работодателей Арто Аас накануне переговоров с профсоюзами о размере минимальной зарплаты на 2021 год, которые состоятся в среду.

"[Чисто] механически в этом году было бы возможно договориться о снижении минимальной зарплаты, но я бы сейчас назвал это скорее теоретической возможностью. В Эстонии нет опыта и обычая понижать минимальную зарплату, и мы понимаем, что социальная цена этого была бы довольно сложной. Поэтому можно уверенно утверждать, что минимальная зарплата в следующем году не повысится, [т.к.] возможностей для этого нет, и довольно вероятна ее [временная] заморозка", - сказал Аас.

В ноябре прошлого года работодатели и профсоюзы заключили соглашение, что в 2020 и 2021 годах минимальная зарплата будет составлять не менее 40% от средней зарплаты. В связи с этим прогнозируемое Банком Эстонии снижение средней зарплаты в Эстонии из-за экономического кризиса поставило вопрос о соответствующем снижении "минималки", которая сейчас составляет 584 евро в месяц.

ERR