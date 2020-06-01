Эстонский союз медиа-предприятий осудил министров

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Эстонский союз медиа-предприятий направил в пятницу премьер-министру Юри Ратасу письмо, в котором осудил игнорирование членами правительства журналистов и их высокомерное отношение к изданиям.

В своем письме Эстонский союз медиа-предприятий выражает озабоченность ситуацией в правительстве Эстонии, где министры не отвечают на вопросы аккредитованных на пресс-конференцию журналистов, высокомерно относятся к журналистам и изданиям и распространяют ложь в личных политических целях.

Эстонский союз медиа-предприятий отметил в своем обращении, что защищает всех своих членов и свободу слова и считает неприемлемым называть крупнейший новостной портал Эстонии Delfi фекойвым и призывать членов правительства не читать и не подписываться на определенные СМИ. «Мы осуждаем ситуацию, когда члены правительства игнорируют и высмеивают журналистов», - говорится в обращении.

Эстонский союз медиа-предпритий напоминает премьер-министру, что пресса служит общественным интересам получения информации, и люди имеют право получать информацию через журналистику.

Союз выразил надежду, что подобная ситуация больше не повторится и что премьер-министр как глава правительства также обратит внимание членов правительства на то, чтобы они должным образом общались с прессой и одинаково относились ко всем журналистам и публикациям.

BNS