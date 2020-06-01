Женщины в Эстонии зарабатывают меньше

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В Эстонии женщины зарабатывают в среднем на 17% меньше мужчин. За год разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась на 1,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики.



В 2019 году в среднем женщины зарабатывали в час на 1,46 евро меньше, чем мужчины - 7,1 евро против 8,56 евро, сообщила в среду пресс-служба департамента.

Наибольшей разница в оплате труда была в сфере торговли (28,7%), финансовой и страховой деятельности (27,1%), а также горнодобывающей промышленности (26,5%). В то же время в сфере транспорта и складском хозяйстве женщины зарабатывали больше мужчин.

По словам аналитика Департамента статистики Карины Вальмы, разница в оплате труда мужчин и женщин сократилась в Эстонии с 2013 года на 7,7%.

"Несмотря на то, что в целом разница в оплате труда сокращается медленно, никогда раньше в Эстонии она не была такой маленькой. По сравнению с 2018 годом, разница в зарплатах наиболее сократилась в прошлом году в профессиональных, научных и технических сферах, а увеличилась в сфере предоставления прочих видов услуг, в число которых входит, например, организационная деятельность, ремонт бытовой техники и услуги красоты", - говорит Вальма.