Родительская компенсация у мужчин выше, чем у женщин

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Родительскую компенсацию получает все больше мужчин, сообщила в понедельник BNS пресс-служба департамента статистики.



По данным департамент, в прошлом году родительскую компенсацию получали в Эстонии 27 989 женщин и 3920 мужчин. Средний размер выплачиваемой в месяц женщинам родительской компенсации был на треть меньше, чем выплаченная мужчинам.

В 2019 году среди получающих родительскую компенсацию было 12% мужчин, а выплачиваемая им сумма составляла в среднем 1728 евро в месяц. Как подтвердила ведущий аналитик департамента статистики Кайре Раазик, женщины при этом получали в среднем 1133 евро, или на 34% меньше, чем мужчины. «Тем не менее, видно, что разница в размере родительской компенсации между мужчинами и женщинами постепенно уменьшается, поскольку исторически эти ножницы были еще больше», – сказала Раазик.

Предоставляемый государством 10-дневный отцовский отпуск в прошлом году использовали 58% отцов, что на 19 процентных пункта больше, чем шесть лет назад. Отцы стали активнее брать отпуск по уходу за ребенком начиная с 2013 года, когда его начали оплачивать в соответствии со средней зарплатой находящегося в отпуске родителя. В среднем используются девять с половиной дней отпуска.

Гендерная сегрегация на рынке труда сохраняется, отмечает департамент. Профессиональная гендерная сегрегация, которая показывает концентрацию мужчин и женщин на разных должностях, начиная с 2006 года в Эстонии уменьшалась. В то же время отраслевая сегрегация, показывающая концентрацию мужчин и женщин в различных сферах деятельности, возросла.

«Гендерная сегрегация показывает, что на всех должностях мужчин и женщин в Эстонии было бы поровну, если бы должность сменили 34,5% мужчин или женщин. По отраслям количество мужчин и женщин было бы одинаковым, если бы 36,9% мужчин или женщин поменяли свою сферу деятельности», – пояснила Раазик.

Больше мужчин работает, например, в сфере строительства, транспорта и складского хозяйства, а женщин – в сфере образования, здравоохранения и социального попечительства. Операторов оборудования и машин значительно больше среди мужчин, а среди женщин – ведущих специалистов и работников сферы обслуживания.