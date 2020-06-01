МИД вызвал посла РФ по пакту Молотова-Риббентропа

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МИД в четверг вызвал посла России в связи с переданным в Государственную думу РФ законопроектом об отзыве резолюции, однозначно осуждающей пакт Молотова-Риббентропа и его секретные протоколы, которая была принята на Съезде народных депутатов СССР 24 декабря 1989 года.

«Мы выражаем недовольство рассматриваемым Государственной думой законопроектом. Международная общественность неоднократно и решительно осуждала пакт Молотова-Риббентропа. Пакт и его секретные протоколы непосредственным образом положили начало циничному разделению мира между двумя тоталитарными режимами и проложили путь ко Второй мировой войне, которая является одной из самых жутких глав нашей общей истории», - сказал глава МИД Урмас Рейнсалу.

Он добавил, что эта инициатива заслуживает особого осуждения в 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны, когда в еще большей мере следует помнить обо всех жертвах мировой войны.

«Я надеюсь, что в России не продолжат инициативу, столь неуважительно относящуюся к жертвам режимов», - сказал Рейнсалу.

Демарши такого же рода состоялись в Латвии и Литве.

Законопроект был передан в Государственную думу 27 мая. 9 мая комиссия Госдумы по иностранным делам единогласно поддержала законопроект и передала его на дальнейшее обсуждение.