4 марта в Нарве пройдет мероприятие «Мои права человека сегодня»

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4 марта в Нарвском доме эстонского языка пройдет мероприятие «Мои права человека сегодня», на которое приглашены все, кто готов поделится своим мнением на тему прав человека в Эстонии. Цель мероприятия выяснить проблемы и выслушать предложения людей и в дальнейшем представить их на международный уровень.

Фото: pexels.com



Принцип равного обращения означает, что люди не должны подвергаться дискриминации и должны иметь равные возможности. Равное обращение важно во всех сферах жизни общества и касается всех без исключения: женщин и мужчин, молодых и пожилых, также не остаются без внимания люди с особыми потребностями и иностранцы. Эстония является членом ООН (Организация Объединенных Наций), а это значит, что у нас действует всеобщая декларация о правах человека, и более того есть свой собственный Закон о равном обращении.



Союз Молодежных Объединений Эстонии является зонтичной организацией, цель которой содействие активному участию молодежи в общественной жизни и признанию молодежной активности обществом. Мы стремимся к тому, чтобы молодежные организации вовлекали больше молодых людей, независимо от национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религии, политических или иных убеждений, финансового или социального положения и других факторов.



Для того, чтобы стоять за равные права нашей целевой группы, начиная с 2013 года Союз молодежных объединений Эстонии является частью Сети Равного Обращения (Võrdse kohtlemise võrgustik). В июле этого года вышеупомянутая организация представит ООН независимый отчет о соблюдении прав человека в Эстонии, с помощью которого мы можем донести проблемы и предложения людей, живущих в Эстонии, на международный уровень. Для этого мы призываем Вас к участию в Нарвском мероприятии и онлайн-опросе.

Ждём вас 4 марта в Нарвском доме эстонского языка! У каждого будет возможность поделится опытом и высказать своё мнение на тему прав человека в Эстонии. На мероприятие приглашаются все желающие, чтобы мы получили максимально широкий обзор о состоянии прав человека в разных уездах Эстонии и обсудили, что может помочь улучшить ситуацию. Если у вас есть мысли и идеи, которыми вы хотите поделиться или вас просто интересует тема прав человека, то мы ждём вас, приглашают организаторы.

Организаторы мероприятия гарантируют полную конфиденциальность и предоставляют возможность поговорить с глазу на глаз. Собранная информация не будет связана с личными данными и местом проживания.

Вместе мы можем сделать Эстонию примером для других государств и обратить больше внимания на темы терпимости, толерантности и прав человека.