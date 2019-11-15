Министерство социальных дел: как говорить с ребенком о сексе и как уберечь его от ненадлежащего сексуального обращения?

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Эту важную тему подняли в опубликованной журналом Märka last статье, советник отдела благополучия детей министерства социальных дел Маарья Кярсон и Анна Франк-Вирон, руководитель Дома для детей, действующего при департаменте социального страхования.



Фото: pexels.com

Ниже мы приводим текст статьи, распространенный пресс-службой Министерства социальных дел.

Каждый ребенок имеет право на здоровье и развитие, а также на защищенность от ненадлежащего сексуального обращения и насилия. Ответственность за обеспечение этих прав в первую очередь лежит на родителе или опекуне. Для безопасного и всестороннего развития ребенку необходимо дать сексуальное образование и рассказать ему об опасностях, связанных с этой темой, в том числе о ненадлежащем сексуальном обращении. Как рассказать об этом доступно для ребенка и при этом не слишком его запугивая?

Сексуальное воспитание маленького ребенка – это учение о теле, эмоциях и о безопасном поведении

Сексуальное воспитание – это сознательное предоставление ребенку нужной информации и обучение тому, как надо себя вести. Кроме того, это касается и воспитания чувства безопасности, а также защита ребенка от ненадлежащего сексуального поведения. Основная роль в формировании знаний и отношения к данной теме лежит на родителе, одно дети учатся всегда и везде, поэтому каждый взрослый, кто занимается ребенком дает ему сексуальное воспитание.

Сексуальное воспитание начинается с раннего детства, когда дети познают свое тело и тела других и связанные с этим правила поведения. Родитель не должен запрещать или стыдить ребенка за его любопытство. Также важно научить детей называть части тела правильными словами. Разные замещающие реальные названия гениталий могут привести у ребенка к пониманию, что что-то не так с этими частями тела. Ребенок точно не должен воспринимать свое тело или свою сексуальность как что-то негативное и не должен считать, что это необходимо скрывать. Кроме нездорового чувства вины ребенку в случае опасности может это помешать защитить себя или рассказать о случившемся.

Важно говорить о теле ребенка, его сексуальности и связанной с этим безопасности. Это нужно делать таким образом, чтобы это было комфортно как для ребенка, так и для взрослого. Конечно, маме, папе и учителю также может понадобиться поддержка и развитие навыков, чтобы быть уверенными в том, что необходимо говорить ребенку и как отвечать на неудобные вопросы, чтобы помочь ребенку разобраться в этой деликатной теме. Здесь могут быть полезны, например, учебные материалы по теме развития сексуального воспитания ребенка.

С ребенком необходимо быть открытым даже тогда, когда он сам не интересуется

Взрослый не должен пренебрегать или высмеивать вопросы ребенка. Родитель не должен врать, юлить или злиться. Если взрослый смущен (например, если маленький ребенок интересуется деликатной темой в очереди в магазине), то необходимо взять себя в руки и разобраться с этим чувством прежде, чем ответить. Ребенка можно похвалить и поблагодарить за заданный вопрос. Можно ему также сказать, что сейчас ответить не получится, но при этом пообещать ему найти ответ на вопрос и пообщаться с ним на эту тему и в таком случае об этом необходимо будет поговорить в ближайшее время.

Ребенок перенимает отношение родителей и к темам сексуальности, даже если родители не поднимают разговоры на эти темы. Разумеется, родители могут чувствовать себя немного неловко, говоря с ребенком любого возраста на тему сексуальности, но важно помнить, что именно взрослые – будучи родителем или учителем могут донести до ребенка правильную информацию, чтобы детям не пришлось узнавать об этом от других детей, из рекламы или интернета.

В то же время родители могут воспользоваться тем, что предлагает медиа. Например, поцелуй в фильме или постельная сцена, реклама тампонов или презервативов – это хорошие способы начать разговор. Иногда зацепиться за это может сам ребенок, особенно дошкольник. В случае старшего ребенка взрослый может начать со слов: «Интересно, действительно ли они под одеялом голые?». Всегда полезно прибегать к юмору, чтобы растопить лед и подбодрить себя и ребенка. Независимо от того, запланирован ли разговор, родитель должен создать атмосферу, в которой ребенок чувствует себя готовым открыто говорить на темы сексуальности.

Повышение осведомленности в вопросах сексуальности не происходят только в ходе беседы один на один, разговоры должны быть частью всего пути образования. Ребенок должен получить ответы на свои вопросы в той форме, которая соответствует его возрасту. Дети не всегда интересуются, поэтому родитель должен время от времени интересоваться, что ребенок уже знает и откуда он это узнал. Задавать вопросы нужно мягко и в безопасной форме, желательно используя открытые вопросы: кто? что? где и как? У ребенка уже может быть информация и он может сделать неправильные выводы, которые родитель может опровергнуть.

Как говорить с ребенком о ненадлежащем сексуальном обращении?

Для того, чтобы защитить детей от сексуального насилия или ненадлежащего сексуального обращения необходимо честно рассказывать об опасностях, связанных с сексуальностью. Разумеется, учитывая возраст и развитие ребенка. Разговор о насилии, а особенно о сексуальном насилии, может быть для взрослого неудобным, может возникнуть страх напугать ребенка. В действительности дети не воспринимают эти разговоры так ужасно, как взрослые, потому что у них нет сексуального опыта и представления об этом. Необходимо говорить с ребенком о ненадлежащем обращении соответствуя его возрасту, используя понятные для ребенка слова и сравнения.

Начать подобный разговор с маленьким ребенком можно через правила плавательной одежды: части тела, которые остаются под плавательной одеждой – личные и тут нужно поговорить о соответствующих неуместных прикосновениях. Важно дать ребенку понять, что его тело принадлежит только ему и у него есть право решать, кто и как может к нему прикасаться. И это правило касается как приятных, так и неприятных прикосновений. У ребенка есть также право отказаться от объятий со стороны друга или родителей! Также необходимо научить ребенка говорить «нет!» и при необходимости громко, а также выходить из неприятной ситуации или уходить от неприятного человека и научить рассказывать о произошедшем взрослому, которому можно доверять. Простые и практичные советы дают короткие учебные видео Института развития здоровья и Центра исследований сексуального здоровья Тартуского университета, которые рассказывают о физическом и эмоциональном воспитании ребенка, а также о том, как говорить с ребенком о ненадлежащем сексуальном обращении.

Оригинал материала был опубликован в выпуске журнала Märka last за ноябрь 2019 года.



