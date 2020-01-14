А руку подать? Нарвская молодежь не проявляет элементарную воспитанность!

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Так получилось, что во время наших длительных новогодних праздников мне приходилось частенько бывать на разного рода мероприятиях — то концертах, то награждениях по случаю знаменательных дат, побед и прочая-прочая.

Короче говоря сидела в зале, слушала, смотрела и невольно обратила внимание на то, как на сцену поднимаются или со сцены уходят наши юные таланты. Как правило, вместе с ними цветы и грамоты вручали и их учителям.

Ну хоть бы кто из молодежи проявил элементарную воспитанность — подал руку своему наставнику, тем более что среди учителей преимущественно женщины, когда те поднимались или уходили со сцены. Ни одного человека! Бодренько вышли, награды получили, в объектив фотокамер поулыбались и пошли дальше. Ну, да, для фотографирования на минуту вроде как придвинулись к учительнице.

дальше — ее проблемы, пусть карабкается по ступеням, держась за стенку. Честное слово, из зала, со зрительских мест, это очень бросалось в глаза.

Особенно меня возмутило не галантное поведение мальчиков и юношей. Ну уж у них-то по идее это должно быть на уровне рефлекса — подать даме или девочке, девушке руку, поддержать за локоток, ну хотя бы обернуться и просто спросить: вам помочь? Увы!..

Или я старомодная вредина?!

Антонина Вредная



