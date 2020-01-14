Школа XXI века: свобода выбирать или выбор свободы? «Не дают даже выбрать, с чем суп есть - со сметаной или без?»

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«Если бы я был директором школы…» - под таким названием прошла в Нарве в стенах Нарвского колледжа Тартуского университета очередная общественная дискуссия в формате дней обсуждения BAZAR. Высказать свои идеи и задать вопросы пришли ученики старших классов, выпускники, родители, педагоги.

Фото: Комментируя вопросы, звучавшие на обсуждении, директора нарвских школ порой не соглашались друг с другом. Софья Боборенко

А приглашенные эксперты – директор Государственной Ваналиннаской школы Татьяна Степанова, директор частной Нарвской Православной гимназии Татьяна Бабанская, директор муниципальной Пяхклимяэской гимназии Вячеслав Коновалов и директор муниципального Языкового лицея Надежда Черкашина - комментировали услышанное.

Отведенных двух часов не хватило, чтобы проговорить все поднятые темы. Последним пунктом обсуждения был вопрос о том, какой должна быть идеальная школа? Отвечая на него коротко (времени уже катастрофически не хватало), директора говорили: такой, чтобы в ней было комфортно всем – и ученикам, и учителям, а администрация и родители работали в тандеме. Судя по дискуссии, сегодня школы далеки от этого идеала.

Суп со сметаной или без?

Организаторы разделили дискуссию на три части, предложив поговорить последовательно о физической среде в школах (шкафчики, вентиляция, питание, пуфики и пр.), о процессе образования (домашние задания, новые методики) и, наконец, в целом об атмосфере в школьных стенах.

Обсуждение ясно показало, что запросы современных детей и родителей концентрируются в потребности большей свободы. Причем, эта мысль звучала на всех этапах разговора. Например, почему дети зачастую до сих пор сидят на уроках за партами, затылок в затылок, а не в круге или группами – для большего контакта и взаимодействия? Почему нельзя некоторые уроки проводить, например, в менее формальной обстановке – сидя на пуфиках или даже выйдя на улицу?

Наталья Мячина, депутат горсобрания Нарва-Йыэсуу:

- В современном мире нужно учить человека тому, чтобы он сам умел ставить перед собой задачу и сам выбирал способ, как он ее решит. Поэтому необходимо проводить уроки в открытом пространстве, чтобы ученики сами выбирали способ решения стоящей задачи - берет ли он книгу, ищет информацию в интернете или ищет одноклассника, с которым будет искать ответы вместе.

Эва Леннук, выпускница Государственной Ваналиннаской школы и ныне студентка Тартуского университета, заявила, что ученики должны расти самостоятельными гражданами и уметь делать выбор в разных ситуациях:

- Как мы можем надеяться, что ребята научатся что-то выбирать, если с первого по двенадцатый класс им не дают даже выбрать, с чем суп есть - со сметаной или без? Не говоря уже о том, чтобы действительно самостоятельно выбрать себе направление обучения в большинстве случаев?

Директора школ не стали оспаривать привлекательность более свободных форматов проведения уроков, в некоторых школах это практикуется. Однако, существуют вполне конкретные ограничения для подобных нововведений. Пуфики, например, грозят эпидемией педикулеза. Стоимость парты на одного ученика практически сравнима со стоимостью парты для двух, а экономию ещё никто не отменял. Тут есть о чем задуматься держателям школ – местным самоуправлениям, которые выделяют средства на их содержание.

«Мягкие навыки» или высокий рейтинг?

Особо затронули тему так называемых «мягких навыков». Речь идет о таких навыках, как ответственность, дисциплина, коммуникация, работа в команде, эмоциональный интеллект, критическое мышление. Для развития подобных умений ученикам полезно участвовать в различных проектах, заниматься различной внеклассной деятельностью, пробовать свои силы и вне школы. Гимназисты и молодые учителя предлагали в учебном процессе отойти от формальных оценок, от зубрежки, от привычного стремления втиснуть в головы учеников как можно больше информации. Зал встретил эти рассуждения овациями.

Анна Коновалова, директор Молодежного центра Нарва-Йыэсуу, отметила, что в последнее время Тартуский университет отходит от принципа «медального забега», поэтому проектная деятельность и волонтерство даёт три дополнительных балла к среднему баллу аттестата при поступлении – как раз для того, чтобы уравнять шансы учеников. Однако при существующей школьной нагрузке и большом объеме домашних заданий у многих ребят не остается времени и сил на внешкольные занятия.

Вячеслав Коновалов заметил, что Пяхклимяэская гимназия лояльна к ученикам, участвующим в различных обменных и проектных программах. Важно, заметил он, что школа при этом не должна думать о рейтингах: «На мой взгляд, сегодня успех не измеряется оценками. У детей должна быть возможность делать свой выбор. Тем, кто хочет получить образование и идет за результатом, мы должны предоставить такую возможность. Тем, кто считает, что у них на эту жизнь есть другой план, мы тоже должны помочь это сделать».

С такой позицией не согласна Надежда Черкашина. Нарвский Языковой лицей показывает одни из лучших результатов по госэкзаменам в стране и намерен и впредь поддерживать эту высокую планку.

Надежда Черкашина:

- Я считаю, что рейтинги важны. Рейтинг школы - это сумма рейтингов отдельных детей. Очень важно, чтобы ребенок, окончив школу, имел хорошие результаты и был конкурентоспособен на рынке труда и образования. Мне очень хотелось бы, чтобы дети, заканчивающие Нарвский Языковой лицей, поступали в лучшие вузы Эстонии, а также и в Оксфорд, и в Гарвард.

На взгляд Татьяны Степановой и Татьяны Бабанской, лучшие выпускники нарвских школ не должны бы массово уезжать из страны и проявлять свои знания и лучшие качества где-то «там», лучше бы им оставаться в Эстонии и трудиться на пользу нашему обществу.

Что ж, отметила одна из мам, хорошо, что в Нарве у родителей есть выбор, в какую школу отдать ребенка, основываясь на собственных понятиях о «правильной» школе.

Важна ли дисциплина?

Неожиданно остро встал вопрос школьной дисциплины. Для большинства людей среднего и старшего возраста требование приходить в школу вовремя и сообщать о причине своего отсутствия представляется совершенно естественным. Но для молодого поколения это не всегда так. Как показывает практика, некоторые гимназисты считают требование приходить на уроки вовремя чуть ли не дискриминацией. В Языковом лицее, администрация которого настаивает на соблюдении дисциплины в классическом понимании этого вопроса, за этот год были отчислены несколько человек - за систематические опоздания и игнорирование школьного распорядка. Это вызвало бурю недовольства среди местной молодежи.

Татьяна Бабанская полагает, что к подростку в школе нельзя предъявлять такие же требования, как, например, работодатель предъявляет к взрослому сотруднику, а нужно учить детей тому, чтобы они не опаздывали и не прогуливали. Тем, кому совсем не подходит школьный распорядок, директора предложили обратить внимание на вечернюю школу, она позволяет совмещать личную жизнь, бизнес и учебу.

С другой стороны, молодые люди, похоже, вовсе не задумываются о том, что в будущем, когда они окончат школу и выйдут на работу, от них будут требовать выполнения трудовой дисциплины. А как иначе?

С очень маленьких шагов…

Учителя, пришедшие на BAZAR, говорили о том, что и педагог должен быть свободным в своих действиях, иметь возможность развиваться, пробовать разные методики, а не находиться в жестко фиксированных рамках школьной программы. Они тоже хотят быть творцами, а не «инструментами».

Мама школьника Анна Фарафонова высказала мнение, что огрехи воспитания в семье неизбежно сказываются на состоянии школьной среды. А Елена Лохматова, руководитель учебного центра Vestifex Koolitus, заметила, что изменения в школе начинаются с очень маленьких шагов. И делать их должен каждый — ученик, учитель, родитель.

Софья Боборенко



















