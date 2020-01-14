Начался прием кандидатов в программу “Молодежь в школу”. Подать заявку могут люди любого возраста

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С сегодняшнего дня все желающие могут подать заявку на прием в 14-й набор развивающей программы Noored Kooli (“Молодежь в школу”). Присоединиться к программе в 2020/21 учебном году можно до 14 марта.

Фото: nooredkooli.ee

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей общине. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-ый класс.

Член совета ЦУ Noored Kooli, старший партнер адвокатского бюро Sorainen Аку Сорайнен советует подавать заявку в программу всем деятельным людям, которые желают внести свой вклад в развитие образования в Эстонии. “Чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование, в наших школах должно работать больше вдохновляющих лидеров. Присоединяйся к программе Noored Kooli, чтобы выполнять действительно важную работу и стать лидером будущего!” - сказал Сорайнен.

Принятые в программу кандидаты летом пройдут основательное подготовительное обучение, а осенью начнут работать школьными учителями. Руководитель по набору Noored Kooli Маргот Лиллемяги обращается к общественности с просьбой помочь найти новых участников в программу. “Образование - фундамент общества и наша общая ответственность, и мы не можем ждать, пока кто-то другой решит недостатки этой сферы за нас. Конечно, во многом ситуация улучшилась, но есть и укоренившиеся проблемы, для решения которых необходимо сотрудничество и энергия множества людей. Каждый, кого беспокоит будущее нашего общества, мог бы подать свою заявку в программу Noored Kooli или же помочь нам, рассказав об этой возможности своим друзьям.”

От кандидатов ожидается наличие непедагогического высшего образования и готовность работать учителем в одной из школ Эстонии в течение двухлетней программы. Для участия в программе кандидатам будет необходимо пройти трехэтапный отбор, в ходе которого они должны продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.

Для присоединения к программе необходимо заполнить анкету на домашней страничке Noored Kooli по адресу www.nooredkooli.ee. Прием в 14-й набор программы Noored Kooli открыт до 14 марта.

Справка:

ЦУ Noored Kooli - это некоммерческая организация, которая создает среду для формирования лидеров сферы образования, чтобы каждый ребенок в Эстонии смог получить очень хорошее образование. Для этого в программу набирают способных людей с лидерскими качествами из разных сфер жизни, ранее не обучавшихся на педагога, но желающих внести свой вклад в образование в Эстонии и поработать по крайней мере два года учителем в школе. Программа предлагает им многостороннее обучение по педагогике и лидерству в сотрудничестве с Таллиннским университетом, а также систему поддержки. По завершении двух лет участники программы могут решить, хотят ли они продолжить работу учителем или применять полученные знания и навыки в другой роли. За 13 лет своей деятельности Noored Kooli привело в сферу образования более 200 человек, большая часть которых работает в этой сфере по сей день.