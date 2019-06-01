Почему эстоноземельцы не подписываются отдавать свои органы после смерти? Боятся, что их не будут лечить, а «разберут на запчасти»?

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Согласно опросу, проведенному в конце прошлого года, более половины населения Эстонии ничего не знает о донорстве органов, а свое желание стать донором после cмерти выразило менее 1 процента населения. В то же время каждый год в стране пересадки органов ожидают 60-70 человек, порядка пяти человек из каждой очереди ожидания умирают, так и не дождавшись подходящего донора.



Кристин и ее дочь Саара. Когда у Кристин была диагностирована дилатационная кардиомиопатия (увеличение сердца), для нее это стало смертным приговором. После пересадки сердца Кристин должна была привыкать к своему новому сердцу, потому что его сильные удары поначалу пугали ее. «Иногда я думала с иронией, что они пересадили мне сердце медведя. Теперь я привыкла к своему новому сердцу», - говорит Кристин. Кристин выражает большую благодарность человеку, чье сердце дало ей возможность продлить жизнь. Теперь она может видеть, как растет ее дочь Саара. Фото: elundidoonorlus.eе

Для того, чтобы люди чаще задумывались о возможности «сделать чудо» для другого человека, в начале 2020 года в Эстонии была запущена информационная кампания. На сайте www.elundidoonorlus.ee на русском и эстонском языках подробно рассказывается о том, что такое донорство органов, кто может быть донором, почему донорство очень важно для общества. Также там развенчиваются мифы и страхи, останавливающие людей от согласия на донорство.

Также в рамках этой кампании в пяти городах Эстонии прошли тематические встречи, одна из них состоялась в Нарве. На встрече присутствовали нефролог Кюлли Кылвальд, директор трансплантационного центра Клиники ТУ Вирге Палль, а также пациент Маргус Паало, которому уже дважды пересаживали почку.

За последние полвека, что в Эстонии проводят трансплантацию органов, донорские почки получили порядка 1300 человек, печень - около 100 человек, легкие - около 30 пациентов, поджелудочную железу - около 10 пациентов. На сегодняшний день в стране проживает более 490 человек с пересаженной работающей почкой.

Самыми молодыми пациентами из Эстонии были дети в возрасте одного и двух месяцев, но операции им делали не у нас, а в Финляндии и Швеции. Самому старшему пациенту было 75 лет.

Альтернативы пока нет

Несмотря на развитие медицины, альтернативы пересадке зачастую нет. Новейшие технологии по выращиванию органов из стволовых клеток пока себя не оправдывают.

Вирге Палль, директор трансплантационного центра Клиники ТУ:

- Ученые уже умеют печатать на 3D-принтерах целые органы из стволовых клеток, эти органы даже начинают выделять ферменты, но, к сожалению, пока ни один из них не проработал дольше двух недель. Есть другая методика - выращивание органов для пациентов в животных, но это пока ещё только эксперименты. Полагаю, что ближайшие 20-30 лет нам не стоит ждать реальных результатов по выращиванию донорских органов.

В то же время, донорские почки после пересадки могут проработать 10-20 лет. Это подтверждает опыт пациента Маргуса Паало, который получил первую донорскую почку в 1993 году, в возрасте 32 лет. С тех пор он жил полноценной жизнью, хотя вынужден постоянно принимать медицинские препараты. Спустя 20 лет пересаженную почку пришлось заменить, но Маргус продолжает работать и растить внуков. Пришедшая на встречу Наталья поделилась своим опытом: ей уже пересаживали почку, но спустя время она попала в аварию, ремень пережал этот орган, и теперь Наталья снова стоит в листе ожидания. «Жить с почкой – это счастье», - сказала она. Ведь иначе пациент вынужден несколько раз в неделю проводить процедуру гемодиализа, когда специальный аппарат в течение нескольких часов очищает кровь от лишней жидкости и шлаков, выполняя функцию почек. Доктор Кылвальд рассказала, что в Эстонии есть пациент, которому почку пересадили уже в третий раз.

Один человек после своей смерти может дать жизнь не менее восьми другим пациентам.

От посмертного донора могут быть пересажены сердце, легкое, почки (этот орган могут получить два разных реципиента), печень, поджелудочная железа, кишечник. Также пересаживают различные ткани и клетки: роговицу глаза, вены, кожу, костные ткани. Операции по пересадке сердца эстонских пациентов проводятся в Хельсинки, другие органы могут быть пересажены и в Эстонии.

Смерть мозга – это окончательно

В некоторых случаях живые доноры могут пожертвовать свою почку тем, с кем они имеют генетическую или эмоциональную связь. Почку у живого донора можно удалить, не нанося вреда его здоровью. Однако для всех трансплантаций других органов, а также для большей части трансплантаций почек в Эстонии используются органы от доноров с диагнозом смерть мозга.

Смерть мозга - это соответствующее определенным критериям состояние, приравненное к человеческой смерти. Диагноз ставят как минимум два врача - врач отделения интенсивной терапии и невролог.

Доктор Кюлли Кыльвальд:

- Человека с диагнозом смерть мозга спасти уже невозможно. С медицинской точки зрения, смерть мозга - это состояние, при котором мозг человека перестает функционировать. Смерть мозга необратима, этот диагноз приравнивается к человеческой смерти. Работу сердца и других органов при помощи аппаратов некоторое время ещё можно поддерживать, но вернуть человека к жизни уже нельзя.

А ты согласился стать донором?

После установления факта смерти возникает вопрос о донорстве органов. В первую очередь, врачи выясняют, выразил ли сам человек волеизъявление на донорство органов.

На Портале пациентов www.digilugu.ee начиная с 18-летнего возраста можно составить подписанное заявление для посмертного донорства органов, но этой возможностью на сегодня воспользовалось менее 1 процента населения.

Если воля умершего неизвестна, медики разговаривают с его близкими, выясняя, как он сам относился к донорству органов и как к этой процедуре относятся они. По словам Вирге Палль, медики не знают, насколько правдиво им отвечают близкие умершего, но, если они категорически не согласны с пожертвованием органов, то их мнение уважается.

В случае появления потенциального донора с диагнозом смерть мозга сначала информируется координатор по трансплантации, который передает эту информацию специалистам из всех областей. Каждый специалист должен решить, подходят ли орган или ткань для трансплантации кому-либо в Эстонии.

Пригодность органа для трансплантации зависит, прежде всего, от его функциональности, а пригодность для конкретного пациента зависит от многих параметров. Таких как группа крови, совместимость тканей, размер и т. д. Все органы должны быть удалены одновременно в ходе операции, а затем пересажены как можно быстрее, поскольку хранятся порядка шести часов.

Как пояснила глава трансплантационного центра, начиная с октября 2017 года Клиника ТУ является членом организации Scandiatransplant, и, если по какой-то причине органы не подходят для наших пациентов, их можно предложить другим странам Северной Европы, а также наоборот - получать донорские органы оттуда.

Разберут на запчасти?

На встрече говорилось и о причинах, по которым люди боятся заявить о себе как о потенциальном доноре. Живя в мире открытой информации, мы слышим разные истории о продаже органов от живых людей, о трансплантации за деньги и прочие, которые заставляют нас сомневаться: если врачи узнают о моем согласии на донорство, будут ли они меня вообще лечить или им выгоднее меня, что называется, «разобрать на запчасти»?

Медики уверяют, что врачи будут делать все возможное для спасения жизни до тех пор, пока человек жив. Вопрос о донорстве органов возникает только тогда, когда по специальным критериям установлена смерть мозга. Диагноз смерти мозга строго документируется и подтверждается медицинской комиссией, состоящей как минимум из двух врачей. В данную комиссию не может входить врач, участвующий в изъятии органов и/или тканей у умершего лица или отвечающий за уход за потенциальными реципиентами (лицами, которым будут пересажены органы).

Такие условия обеспечивают беспристрастность комитета, который диагностирует смерть. До постановки диагноза смерти мозга никто не обсуждает донорство органов, и информация о том, было ли составлено волеизъявление, недоступна для просмотра. После постановки диагноза смерти мозга лечащий врач составляет заявление, чтобы узнать, соглашался ли пациент при жизни жертвовать свои органы, и действует в соответствии с указаниями, предписанными в волеизъявлении.

Не стоит бояться и того, что близкие испытают шок после выдачи тела донора. Органы извлекаются с уважением к умершим, и при этом восстанавливается первоначальный облик тела. Донорство органов не является препятствием для похорон в открытом гробу.

Законом запрещено сообщать реципиенту, кто именно стал его донором.

Можно ли купить место в листе ожидания?

По заверениям медиков, в Эстонии никаких финансовых отношений между донором и пациентом нет. На подобной встрече в Тарту врачи вспомнили 90-е годы, когда в больницы порой звонили люди, предлагавшие свою почку в обмен на деньги. Но, в отличие от Индии или Пакистана, в Эстонии такая продажа невозможна. Также нельзя за деньги продвинуться в листе ожидания и получить нужный орган в обход других реципиентов. Один из участников встречи в Нарве рассказал историю своего друга, который был довольно состоятельным человеком, но умер в 40 лет, так и не дождавшись очереди на пересадку. Как пояснили специалисты, лист ожидания формируется по специальному алгоритму, единому для Эстонии и Скандинавии. Отдельно ведутся списки для тех, кто нуждается в донорском органе срочно, для детей и для тех, кому требуется повторная трансплантация, поскольку недавно пересаженный донорский орган отказал.

Как к трансплантации органов относится церковь?

Все основные религии в мире допускают трансплантацию органов, однако синтоизм и цыганское сообщество выступают против.

Иоанн Омельчук, протоиерей Русской Православной Церкви:

- Традиционно церковь положительно относится к донорству органов. Это рассматривается как способ благотворительности, жертвенности со стороны донора по отношению к тому человеку, который может получить эту помощь.

Если речь идет о христианских конфессиях, то здесь почти все единодушно считают трансплантологию положительным явлением. Церковь, говоря о донорстве, отмечает, что оно благородно и правильно тогда, когда является «добровольным и бескорыстным», а также не нарушает достоинства ни донора, ни того, кто принимает органы. Например, в случае отдания целых органов, которые человеку жизненно необходимы, таких как печень или поджелудочная железа, которые не берут от еще живого человека, должен быть официально утвержден момент смерти донора, и это условие должно быть безоговорочным. Потому что нельзя спасать чью-то жизнь, отбирая ее у кого-то другого.

Также недопустимым является коммерциализация донорства, что порождает «торговлю органами», которая, в свою очередь, может привести к преступлениям и убийствам (источник: Союз православных журналистов).

Софья Боборенко



