Райк попросила Репс найти средства, чтобы помочь с эстонском школьникам Ида-Вирумаа, но министр сказала, что проблема шире

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Проблема плохого знания эстонского языка выпускниками основных школ с русским языком обучения актуальна не только для Ида-Вирумаа, но и для других регионов Эстонии, отметила министр образования и науки Майлис Репс, рассказывает rus.err.ee.



Фото: коллаж, Delfi, Prospekt.ee

Об этом Репс (Центристская партия) сообщила в своем ответе на обращение оппозиционного депутата Рийгикогу от Ида-Вирумаа Катри Райк (Социал-демократическая партия), попросившую министра найти 200 000 евро для поддержки изучения эстонского языка русскоязычными школьниками в эстонских школах Ида-Вирумаа.



По словам Репс, поскольку проблема актуальна и для многих других регионов Эстонии, то для того, чтобы с ней справиться, необходимо выработать единое решение.

"В таком случае сумма пособия была бы намного больше, чем 200 000 евро", - отметила Майлис Репс, отметив, что в настоящее время министерство ищет поиски подходящего решения проблемы, занимаясь обсуждениями и анализом.

Катри Райк указала в своем обращении, что первые месяцы работы новой гимназии в Кохтла-Ярве показали, что самая большая проблема - плохое знание эстонского языка (у выпускников основных школ с русским языком обучения).

По мнению Райк, уровень образования меньшинств в маленькой стране не должен быть хуже, чем у эстоноговорящей молодежи, и она надеется на то, что из примерно семи миллионов евро, выделенных министерству для поддержки изучения эстонского языка, можно найти 200 000 евро для школ.