Ели шницель без ножа, сидели на полу. Из госгимназии Кохтла-Ярве с начала учебного года ушли 43 ученика

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Начавшую работать в сентябре прошлого года Государственную гимназию Кохтла-Ярве, где преподавание идет полностью на эстонском, в то время как большинство учеников пришло туда из русских школ, к сегодняшнему дню покинули 43 ученика, сообщает rus.err.ee со ссылкой на передачу ETV "Утро с Ану".



Фото: ee.sputniknews.ru

"Да, это правда, что ушли 43 ученика. Теперь в школе остались 283 гимназиста", - сказал директор Кохтла-Ярвеской государственной гимназии Хендрик Агур в передаче ETV "Утро с Ану" (Hommik Anuga).

"Еще летом, когда мы набирали учеников, это было прогнозируемо. Это не катастрофа для школы. В СМИ можно подавать это под разными углами, но большинству из ушедших просто не подходили культура, обычаи и требования нашей школы", - отметил Агур.

Ведущая передачи Ану Вяльба попросила разъяснить, о каких культуре и обычаях идет речь.

"Взрослый ученик не сидит на полу в общественном месте. Для этого есть стулья, например. Образованный молодой европеец, когда ест шницель, использует не только вилку, но и нож", - привел примеры завкафедрой гуманитарных предметов Кохтла-Ярвеской гимназии Айнар Рууссаар.

Большая часть учеников пришли в Кохтла-Ярвескую гимназию из русских школ, их обучение в 10-м классе ведется полностью на эстонском языке, а в 11-м и 12-м классах по системе 60/40.