Похлак собирается решить футбольные проблемы Крыма. Президент Эстонского футбольного союза в youtube-шоу «Балабол»

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Иван Шпол, ведущий шоу Betsafe о футболе «Балабол», побеседовал с президентом Эстонского футбольного союза Айваром Похлаком.

Фоир: кадр из видео

Общались Шпол и Похлак в сааремааском доме главы футбольного союза и на стадионе A. le Coq Arena. Похлак поделился профессиональными планами, рассказал о различиях между эстоноязычными и русскоязычными клубами, а также поведал, как собирается решить футбольные проблемы Крыма.

Президент Эстонского футбольного союза Айвар Похлак хоть и называет сейчас домом живописный остров Сааремаа, вырос в Таллинне – именно там он выучил русский язык, общаясь с соседским мальчиком, и заболел футболом.

Вовсе не планируя хвастаться, Похлак признает, что в футболе мало людей, которые хорошо понимают эстонскую и русскую общины и одинаково комфортно чувствуют себя в обоих культурных пространствах. «В Футбольном союзе 75% клубов эстоноязычные и 25% – русскоязычные, но что касается общения, то 75% времени я уделяю именно тем клубам, которые говорят на русском языке», – говорит он. Дело в культурных различиях – эстонцы обращаются только в случае проблем.

Развитию эстонского футбола глава Футбольного союза отдал 30 лет – основанным Похлаком в 1990 году клубом FC Flora сейчас руководит его сын. «В 2008 году стало понятно, что «Флора» находится не там, где должен был бы быть – работа молодых спортсменов оставляла желать лучшего, логика в финансировании отсутствовала. В семейном кругу мы несколько лет обсуждали вопрос передачи клуба, и была два варианта – отдать клуб чужому человеку или оставить в семье. На тот момент оказалось логичным, чтобы клуб перенял Пелле», – рассказал Похлак.

Похлак опроверг мнение, что из-за семейных связей Футбольный союз больше вкладывается в FC Flora. «Если я замечаю потенциальный конфликт интересов, то делаю ровно наоборот. Союз оказывает помощь множеству клубов, и я не припомню ни одной ситуации, где бы в их числе оказывалась „Флора“».

Когда же мы сможем смотреть игры Премиум-Лиги с комментариями на русском языке? С этим, по словам Похлака, проблема – союз ведет переговоры с Эстонской общественной телерадиовещательной корпорацией ERR, но это сотрудничество, очевидно, прекратится. «Комментарии на русском языке – это инициатива Футбольного союза. Это то, к чему мы стремимся. Я знаю много людей, которые предпочитают смотреть матчи с комментариями именно на русском языке, потому что они намного эмоциональнее».

На базе Футбольного союза, стадионе A. le Coq Arena, у Похлака, в отличие от остальных сотрудников, нет собственного рабочего пространства. Он говорит, что его рабочий день состоит из встреч, а по окончании последнего собрания он возвращается на Сааремаа: «Вечером я обязательно уезжаю домой. Я не хочу ночевать не пойми где, поэтому до первого парома я сплю в порту Виртсу в собственной машине». Любопытный факт – в год Похлак преодолевает на автомобиле около 90 тысяч километров. Не стоит удивляться, ведь на самолете глава Футбольного союза в последний раз летал в 2000 году. По Европе он путешествует исключительно за рулем.

Президент Эстонского футбольного союза не единожды выполнял роль моста между Россией и Европой. Сейчас он является председателем рабочей комиссии УЕФА по вопросам крымского футбола. «У всех должна быть возможность играть в футбол. В политику мы не вмешиваемся, нам просто нужно добиться того, чтобы крымские футболисты смогли нормально заниматься своим делом. По крайней мере, до тех пор, пока политики не договорятся», – говорит Похлак.

Тремя главными проблемами международного футбола Похлак считает глобализацию, резкое изменение футбольной логики и вмешательство политики.