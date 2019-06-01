Смотрите последние результаты воспитанников нарвской спортшколы «Энергия»!

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Представляем вашему вниманию результаты, которые продемонстрировали ученики нарвской спортшколы «Энергия» на различных состязаниях, проводившихся в течение последней недеол.

Дзюдо

18 января в cпортивном центре A Le Cog в Тарту прошел чемпионат Эстонии по дзюдо среди взрослых, кадетов U18 (2003-2005 гг.р.) и в абсолютной весовой категории, где принимало участие 185 сильнейших спортсменов из Эстонии. Нарвская команда привезла четыре медали: две серебряные, две бронзовые - и имеет следующие результаты:

2 место – Сусси Ангелина (-48 кг, взр.),Карпенко Кристина (-6 3кг, U18);

3 место – Мехиляйнен Алина (-48 кг, взр.), Трофимов Платон (+100 кг, взр.);

5 место – Маркилов Роман (-81 кг, взр.);

7 место – Заморский Дмитрий (-81 кг, взр.), Александров Алексей (-73 кг, U18), Курлович Никита (-60 кг, U18). Тренер - Иван Новицкий.

Плавание

18 января в Кохтла-Ярве прошли соревнования по плаванию Vetesell, II этап.

Отличные результаты показал Денис Чикалёв 2010 г.р., проплыв на дистанции 50 метров (баттерфляй) за 38,34 секунды, а также 100 м (комплекс) за 1.27,58 – на обеих дистанциях I место! Тренер - Диана Гвоздева.

Волейбол

15 января в Раквере проходили игры Кубка города по мини-волейболу, III этап среди юношей D и Е классов. Всего участвовали 24 команды, от спортшколы «Энергия» участвовали 2 команды «D» класса и 1 команда «Е» класса.

Первая команда заняла 5 место, вторая – 13-е, третья – 14-е место.

Следующий этап состоится 11 февраля.

18 и 19 января в Пскове (Россия) юношеская команда СШ Энергия 2002-2003 гг.р. принимала участие в новогоднем международном турнире по волейболу среди юношей. На турнире было 14 команд. Команда СШ «Энергия» проиграла командам Витебска (Белоруссия) 0:3, Даугавпилса (Латвия) 1:2, Красного Села (Ленинградская обл) 1:2. В игре за 10 место проиграли команде Карелии из Кондопоги. Лучший игрок команды СШ «Энергия» Илья Леонов награжден ценным призом.