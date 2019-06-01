Неравенство. Жители Ида-Вирумаа живут на 4.5 года меньше, чем жители Тартуского уезда

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Здоровье жителей Эстонии во многом зависит от их пола, образования, дохода и места жительства. Для того, чтобы улучшить показатели здоровья населения, необходимо сократить неравенство в отношении здоровья, чтобы и менее обеспеченные люди могли дольше жить здоровыми и активно участвовать в общественной жизни, выяснилось в ходе подготовленного Европейской комиссией профиля здоровья жителей Эстонии.

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Согласно исследованию, в Эстонии различия в состоянии здоровья среди социально-экономических групп одни из самых внушительных в ЕС, говорится в пресс-релизе Представительства Европейской комиссии в Эстонии.

«Эстония достигла относительно хороших результатов в отношении здоровья при относительно низких затратах на здравоохранение. Многие показатели здоровья улучшились, и ожидаемая продолжительность жизни выросла больше, чем в любой другой стране ЕС, но неравенство в отношении здоровья по полу, доходам, образованию и регионам – это серьезная проблема.

Например, мужчины с низким уровнем образования живут в среднем на 8,5 лет меньше, чем мужчины с высшим образованием. Развитие эстонского государства и благосостояние людей напрямую зависят от здоровья наших людей. Однако мы не сможем добиться лучших результатов в отношении здоровья, если не будем решать проблемы неравенства. Чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни людей нам необходимо особенно сосредоточиться на более уязвимых целевых группах, и помочь тем, кто находится в более слабом положении», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

По словам главы представительства Европейской комиссии в Эстонии Кейта Каземетса, составленные в сотрудничестве с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) профили здоровья – это ценные и передовые материалы для комиссии, которые должны внести вклад в развитие государственной политики, а также в сотрудничество на уровне ЕС.

«Сомнения в целесообразности вакцинации – одна из самых больших угроз для здоровья людей в Европе. Также доступность здравоохранения по-прежнему является проблемой во всех странах. У всего ЕС есть многообещающие примеры изменения задач медицинских работников, особенно в отношении влияния роли медсестер и фармацевтов. Дигительные решения также предоставляют возможности для укрепления здоровья, если переход на дигитализацию не исключает тех, у кого ограничен доступ к технологиям или кому недостаточно цифровой грамотности. Многие из этих проблем актуальны и в Эстонии», – сказал Кейт Каземетс.

Эстония выделяет на здравоохранение 1 559 евро на человека, что почти вдвое меньше, чем в среднем по ЕС (2 884 евро). В то же время, сами жители Эстонии вкладывают 23,6% от общей стоимости медицинских услуг, а в среднем по ЕС – 15,8%. В ходе исследования также выяснилось, что заметная часть населения Эстонии постоянно не имеет страховки, в то время как в большинстве стран ЕС медицинское страхование является универсальным.

Хотя ожидаемая продолжительность жизни жителей Эстонии увеличилась, большие различия по полу, уровню образования и регионам сохраняются. Например, женщины в Эстонии живут на 9 лет дольше мужчин (в среднем по ЕС на 5,2 года). Или, например, жители Тартуского уезда живут на 4,5 года дольше, чем жители Ида-Вирумаа.

Около половины всех смертей в Эстонии связаны с рискованным поведением, в среднем по ЕС этот показатель составляет 39%. Приблизительно 7 300 смертей в год связаны с основными факторами риска – потреблением алкоголя и курением табака, несбалансированным питанием и низким уровнем физической активности.

Доля людей, которые ценят собственное здоровье в Эстонии – одна из самых низких в Европе, и существуют большие различия в оценках людей с низким и высоким уровнем дохода. 53% людей дорожат своим здоровьем по сравнению с 65% в среднем по ЕС. Неудовлетворенная потребность людей в лечении является самой высокой в Эстонии. 11,8% жителей Эстонии считают, что их медицинские потребности не удовлетворены, в среднем по ЕС этот показатель составляет 1,7%. Основной причиной называют длинные очереди.

Профиль здравоохранения Эстонии был подготовлен по инициативе Европейской комиссии, ОЭСР и Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения в рамках начинания «О состоянии здоровья в Европейском союзе». Инициатива направлена на то, чтобы сделать обзоры систем здравоохранения, отраслевые экспертные знания и передовой опыт доступными для внесения вклада в разработку политики на основе фактов.















