«Больно смотреть на наш закрытый детсад. Очень жалко сотрудников». Кто съел нарвский «Колобок»?

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На опубликованное в прошлом номере «Нарвской Газеты» сообщение о предполагаемом закрытии детского сада «Колобок» (Kakuke) отреагировала одна из бывших сотрудниц этого сада, а точнее его многолетняя (в прошлом) заведующая, находящаяся в данный момент на заслуженном отдыхе, Ида Мусихина.

Фото: личный архив Иды Мусихиной

Ида Васильевна зашла в редакцию и поделилась воспоминаниями о своей 37-летней работе в этом дошкольном учреждении, где она 8 лет работала воспитателем и методистом, после чего 29 лет до самого выхода на пенсию руководила педагогическим коллективом и персоналом. Мы записали эти воспоминания, с которыми сегодня с разрешения автора хотим поделиться с вами, уважаемый читатель. Все-таки для людей, отдавших нарвской педагогике десятилетия своей жизни, закрывающийся детский сад — не просто здание: это место, где прошли лучшие годы их активной трудовой биографии, где они были востребованы как профессионалы своего дела, где на их глазах беспомощные малыши превращались в маленьких граждан и где начиналось формирование их личности.



Первые шаги и слова делали в садике

Ида Мусихина:

- Мне, честно говоря, больно смотреть на наш закрытый детсад. Очень жалко наших сотрудников, раскиданных по другим детским садам города. Среди них много тех, кто отдал этому учреждению 3, а то и 4 десятка лет жизни. Руководство города оправдывает намерение закрыть наш детсад снижающимся количеством детей в городе, а также тем, что имеющихся детских садов Нарве достаточно. Но тогда зачем было вкладывать большое количество средств в ремонт нашего детсада, а именно в замену окон? Зачем было обещать людям, что этот переезд временный? Ставя «Колобок» на ремонт в июле 2018 года, Отдел культуры уже знал прогноз рождаемости детей аж до 2023 года, поэтому, думаю, о закрытии сада было известно уже тогда, а объяснения об отсутствии денег, были, скорее всего, лукавством.

При всем том мэр утверждает, что лучше построить новый детский сад. Понимаю, власти сделают все по-своему, может быть захотят продать эту территорию, но хотелось бы обратить их внимание на то, что большая территория вокруг пустующего ныне здания наилучшим образом подходит для нужд именно детского сада.

Немного магии

Хочешь-не хочешь, а соглашаюсь с предположением астрологов и ученых о влиянии имени на судьбу. Сказочному Колобку приходилось встречаться с разными персонажами, и не только доброжелательными. А разве мы в своей работе не сталкивались с трудностями? Но нам, как и нашему сказочному персонажу, удавалось уходить от неприятностей. А в конце сказки, помните, доверчивый Колобок поверил Лисе и был уничтожен ею. Так оказалось и в жизни...

Воспитание — общее дело

Работать в детском саду «Колобок» мне довелось практически с его открытия. Когда я начинала там работать, сад был рассчитан на 280 мест. В нем были группы от ясельных до подготовительных. Я еще застала то время, когда мамы рано выходили из декрета и были вынуждены отдавать в садик чуть ли не младенцев - деток до года. Помню, что для детей, которые уже вставали на ножки, но уверенно сами еще не ходили, у нас был оборудован специальный манежик, отделенный от основной части группы. На наших глазах дети делали свои первые шаги и произносили первые слова.

Помню, как много занятий и праздников проводилось в музыкальном зале, как общими силами был оборудован физкультурный зал, когда в Нарве стало меньше детей и отпала потребность в большом количестве групп. Помню, как еще в мою бытность директором открывали логопедическую комнату для занятий с детьми. А сколько было сделано по хозяйственной части, в том числе вместе с родителями детей! Вместе с ними оборудовали территорию, сделали беговую дорожку из красного кирпича.

Нам очень помогала 10 школа, которая шефствовала над нашим детским садом. Светлая память ее директору Анеле Фердинандовне Варуль. Она подсказывала мне, молодому директору, как проводить общие собрания. Объясняла, что родители должны хотеть приходить в наш детсад, поскольку воспитание детей - это общее дело, а в противном случае мы плохо работаем. Это наставничество придавало мне уверенности. Когда Анеля Фердинандовна была избрана в городское собрание, то тоже предлагала обращаться к ней, если у меня возникнут сложности. Она действительно была моим большим учителем.

Бесконечные реформы, проводившиеся в образовании, не прошли мимо нашего детсада. На базе нашего сада впервые был открыт первый класс шестилеток. Мы долго искали выдвижные кровати, чтобы их можно было задвигать или выдвигать при необходимости. Помню, мы их нашли, и набираться опыта к нам приезжали коллеги из Кохтла-Ярве.

Главная награда

А количество историй, связанных с каждым конкретным ребенком, которые хранит память, вообще трудно поддается исчислению. Вот примеры только некоторых из них.

Павлик, мама которого работала в 12-й школе, трудно привыкал к садику. Ребенок долго засыпал, приходилось носить его на руках чуть ли не всему персоналу. У мамы приближался учебный год, и она очень переживала, что сына придется забрать из сада и уйти с работы. Но мальчик постепенно привык, и его мама была нам очень благодарна.

Когда я работала воспитателем, был в моей группе Женя. Его кроватка стояла ближе других к выходу из спальни. Просто Женя засыпал, только держа в своей ручке мою руку. Стоило мне тихонечко вынуть свою, как он тут же просыпался. Я так и звала его Ванькой-встанькой. А недавно мы с ним увиделись возле магазина. Мой Ванька-встанька обнял меня, и теперь уже я потерялась в его объятиях.

Жили мы в 8-й школе, где работал мой муж. Как-то я проговорилась ночной няне, что дома у холодно, так как школа отапливалась от котельной, а в дни каникул, которые тогда были, топили хуже. И вдруг моя воспитанница Леночка прижимается ко мне и говорит: «Возьмите меня к себе переночевать, мы прижмемся друг к дружке и нам будет тепло». Знаете, у меня есть много наград, грамот и отличий за мою многолетнюю службу, но такое отношение ребенка - согреть тебя своим телом — это самая большая и самая главная награда в моей жизни.

С мечтой о ...раскладушке

Расскажу еще одну историю, она про близнецов Валеру и Сашу. У нас с детьми была одна игра, в ходе которой они загадывали желания. Так вот у этих мальчиков всегда было одно и то же недетское желание - приобрести раскладушку. Меня это очень удивлял, и однажды, когда они остались ночевать и детей в группе было немного, я попросила их объяснить, почему они мечтают о раскладушке, для чего она им так необходима. Оказалось, что папа ушел из семьи. Он навещал их, а то, что он не остается ночевать, дома им объясняли таким образом, что для него не хватает спального места. Мол, приобретем раскладушку и тогда папа останется на ночь. У меня на глаза наворачивались слезы: я с радостью исполнила бы их мечту, если бы все семейные проблемы взрослых решались так просто...

Картина - лирическая

У Иды Васильевны от переживаний за дальнейшую судьбу детсада и ее коллег даже родились на эту тему незатейливые стихотворные строки. Вот они:

Уходит время ценным перламутром.

Я вспоминаю прежние года,

Когда морозным, ранним, зимним утром

Спешила на работу я сюда.

Я шла туда, где смех, тепло и радость,

Ты чувствуешь, переступив порог.

В наш дом уютный, где взрослеет младость,

Со сказочным названьем «Колобок».

Стоит сегодня наш герой заброшенным,

Теплом без ребятишек не согрет.

Стоит один, в печальном одиночестве...

Там я была хозяйкой много лет.

Уходит время, я давно на пенсии.

На отдых право мне теперь дано.

Но как же часто садик этот снится мне:

Не отпускает, видно, прошлое моё...

Записала Наталья СОБОЛЕВА



