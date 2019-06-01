Как будет выглядеть нарвская Эстонская основная школа, еще неизвестно. А сроки поджимают

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Публичное обсуждение детальной планировки участка по ул. Краави 1, на котором размещается Нарвская Эстонская гимназия, показало, что учеников соседних школ – Ваналиннаской и музыкальной - по всей вероятности, ожидают некоторые неудобства.

Снос корпусов Эстонской гимназии позволит открыть вид на продолжение улицы Харидусе. Фото: Софья Боборенко

Улица Харидусе откроется до Темного сада

Нарвскую Эстонскую гимназию ждут серьезная реконструкция и преобразование в основную школу. Сейчас площадь здания гимназии занимает более 4,5 тысячи кв. м, новое же здание для основной школы должно быть значительно скромнее - 1,5 тыс. кв.м. Планируется, что в Эстонской основной школе будут учиться 135 детей.

Для того, чтобы детальная планировка участка соответствовала действующей планировке Старого города и условиям охраны памятников старины, запланировано маркирование и принятие в эксплуатацию исторических улиц, а также создание двух характерных для Старого города Нарвы кварталов с периметральной застройкой. На практике это означает, что большая часть нынешних корпусов учебного заведения будет снесена. Останется лишь старый корпус красного цвета (построенный в 1960-х годах на фундаменте бывшей Женской гимназии), выходящий фасадом на улицу Краави. Таким образом территория школы разделится на две части, и взгляду прохожих «откроется» продолжение улицы Харидусе, которую в будущем в этом месте планируется использовать исключительно в пешеходном формате. По этой улице можно будет пройти между Эстонской и Ваналиннаской государственной школами с одной стороны и Нарвской музыкальной школой - с другой стороны до Темного сада.

Эстонская школа вернется в исторические границы

Для Старого города характерна высокая плотность застройки, поэтому и детальная планировка предусматривает увеличение процента застройки территории до 70 процентов площади участка. Планируемое количество строений составляет до четырех зданий на каждом участке, планируемая этажность - до 4-х этажей и высота – до 16 м. Площадь застройки всех зданий составляет в общей сложности до 4000 м2. Но это только в планах.

Согласно проекту, который осуществляет Департамент развития и экономики совместно с SA INNOVE, до августа 2022 года необходимо снести большую часть строений и реконструировать старый красный корпус, пристроив к нему ещё одно небольшое здание. В дальнейшем к постройке могут быть пристроены новые помещения в случае увеличения числа учеников до 250 человек.

Вторая часть грунта (сегодня находящаяся под спортзалом школы) пока останется незастроенной. 85% средств для реконструкции здания Эстонской основной школы предоставит государство. По первоначальным расчетам, на реализацию проекта потребуется 2,7 миллиона, из них 400 тысяч – составляют расходы из городского бюджета.

Придется потерпеть?

Объявленный 15 октября архитектурный конкурс на реконструкцию Эстонской гимназии был признан неудавшимся: на него прислали всего две работы. На этой неделе Департамент архитектуры и планирования готовит объявление нового конкурса, который, по сути, является серьезным вызовом для архитекторов, поскольку речь идет о строении в черте Старого города и к нему предъявляются особые требования. Однако, задержка с конкурсом затягивает осуществление проекта.

Как подчеркнула глава Службы проектов Департамент развития и экономики Анне Веэво, проект должен быть реализован к концу августа 2022 года. Это значит, что все этапы проекта желательно проводить безотлагательно. В связи с этим во время публичной планировки состоялось бурное обсуждение процесса сноса старых корпусов.

Татьяна Степанова, директор Ваналиннаской школы:

- У нас учится 500 учеников, работают 50 педагогов. Хотелось бы обеспечить для них нормальные условия, особенно во время государственных экзаменов. У нас учебный процесс идет до 16 часов, а в находящейся рядом музыкальной школе он начинается с 15 часов. Нас волнует: как будет проходить снос зданий. Мы предпочли бы, чтобы это было сделано во время летних каникул.

Анне Веэво объяснила, что обеспечить снос строений исключительно в летний период (исходя из сроков, установленных SA Innove, это пришлось бы делать уже этим летом) довольно затруднительно. Поскольку пока нет утвержденного архитектурного решения, объявление конкурса госпоставки по проектированию задерживается. Для того, чтобы начать работы по сносу этим летом, нужно разбивать проект и этап проектирования на две части и отдельно объявлять конкурс на снос.

Такой вариант несет финансовые риски: если выделенных денег в дальнейшем не хватит на основную часть проекта, то Нарве придется искать дополнительные средства в своем бюджете. Вряд ли город возьмёт на себя подобные риски по сносу здания школы до получения результатов проектирования. Так что, вероятно, ученикам двух школ и нарвитянам, живущим поблизости, придется немного потерпеть шум от сноса зданий во время учебного года. Ранее директор нарвского Департамента развития и экономики Юрий Сайя сообщал газете «Постимеес», что снос и строительные работы в Эстонской гимназии планируется проводить с января по март 2021 года, однако эти сроки назывались ещё до того, как архитектурный конкурс был признан несостоявшимся.

Софья Боборенко











