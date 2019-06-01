ФОТО: Из Нарвы в Питер по бесплатной визе. Однажды двадцать лет спустя

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За месяц до Нового года через Фейсбук меня нашла институтская подруга, с которой мы нечаянно потерялись много лет назад - уж больно далеко друг от друга живем. Оказалось, она собирается на праздники в Питер, где теперь работает ее дочка. «Приезжай в гости», - пригласила она, и я вспомнила, что теперь можно ездить в Питер по бесплатной визе.



«А сколько лет ты не была в Петербурге?» - спросила меня наш редактор. Страшно вспомнить - лет двадцать, наверное. «Тогда - это путешествие, - сказала редактор. - Потому что ты все увидишь свежим взглядом».

Новые районы

Подруга встретила меня у метро «Девяткино», где на выходе тянутся один за другим огромные районы питерских новостроек - Мурино, Новое Девяткино. Еще несколько лет назад, рассказала она, на этом месте под голубым небом расстилались зеленые колхозные поля. Теперь здесь - дома, дома, и больше ничего: 25-, 18- и 12-этажные высотки, стоящие ровными плотными рядами - так застройщики экономят на коммуникациях. Дома сами по себе выглядят неплохо - что снаружи, что внутри: все новенькое, чистое, добротное. У дочки моей подруги - уютная однокомнатная квартира-студия, купленная примерно за 2 миллиона рублей, правда, на стадии застройки.

Именно эти районы заснял на видео и затем раскритиковал в пух и прах известный российский журналист и блогер, архитектор по специальности Илья Варламов - в Ютубе можно найти несколько его роликов на эту тему, где он высмеивает новые «каменные джунгли» Петербурга за скученность, неуютность, отсутствие инфраструктуры.

Отчасти с ним нельзя не согласиться, но молодежь, живущая в этих новостройках, выглядит довольной - с их точки зрения, это современное, удобное и при этом доступное по цене жилье.

В питерском метро прямо на окнах наклеены плакатики всевозможной рекламы, в том числе с предложениями покупать недвижимость в этих и других новостройках, которые сейчас разрастаются вокруг Северной столицы, как грибы после дождя - квартиры в зависимости от площади предлагают по цене примерно от 2 до 4 миллионов рублей.

От нашей 12-этажки до метро - минут 15 пешком по проспекту Менделеева, по обеим сторонам проспекта тянутся высотки, где на первых этажах - магазины, кафе, бытовые услуги, операторы связи - вывески одна за другой. Подруга рассказывает, что застройщики обещают построить здесь еще спа-центр и супермаркет с кинотеатром, исходя из чего можно сделать вывод, что здесь живет молодой, энергичный и платежеспособный народ.

Мы вставали поздно, потом уезжали в центр гулять и возвращались, естественно, тоже поздно - часов в девять-десять вечера, по дороге домой заходили в магазины, а потом подруга бестрепетно срезала путь какими-то пустынными дворами - одним словом, никакой криминогенной обстановки мною отмечено не было. Даже подумала о том, что можно было бы снять здесь квартиру-студию в свой следующий туристический наезд ( это недорого - 15-20 евро в сутки).

На Невском и в центре

Невский проспект и вообще весь центр Петербурга - Манежная площадь с замечательным катком, Дворцовая площадь, Адмиралтейская набережная, Фонтанка - выглядят нарядно, всюду световые инсталляции, вообще очень много света. Дети ходят с забавными воздушными шариками, где внутри - огоньки, народ улыбается, шутит, смеется.

Минус приезда в Питер в разгар новогодних праздников - огромное количество гуляющих. Днем гулять более-менее удобно, но вечером после пяти людей на Невском так много, что передвигаться приходится в густой толпе, все столики в кафе вдоль Невского заняты.

Кстати, кафе неплохие, цены - примерно такие же, как у нас. Мой любимый латте везде стоит примерно 160-180 рублей, то есть около 2,5 евро. Днем мы высмотрели на Невском «Кафе легкого питания», где со скоростью фастфуда обещали подать экологически чистую и здоровую еду, и съели там по экологической шаверме. Она оказалась довольно вкусной, питательной и тоже недорогой, что-то в районе трех евро. Но самым потрясающим заведением питания лично для меня оказался огромный ресторан в Торгово-развлекательном центре «Галерея» на Лиговском проспекте, он называется «Большая кухня», а хочется назвать его - кухня народов мира. Здесь можно попробовать любую еду - европейскую, азиатскую, американскую.

Да и сама «Галерея» тоже производит впечатление - огромный супермаркет с кинотеатром работает до 23.00, многие бренды располагаются на двух этажах, например, там один из самых больших в Питере магазинов H&M. Мы до него не дошли, правда. Заглянули только в японский магазин UNIQLO - ничего не было нужно, просто зашли посмотреть и все равно кое-что купили - уж очень понравились качество и новогодние скидки. Для питерцев «Галерея» - не просто торговый центр, а еще и место встреч и тусовок, перед зданием частенько собираются молодежные компании, выступают уличные певцы.

Посетили Музей изобразительных искусств и культуры Генерального штаба в Санкт-Петербурге - он внутри действительно выглядит впечатляюще, словно огромный двор в каком-то большом городе. Есть лифты, но большинство посетителей поднимаются по гигантской мраморной лестнице, сидят на ее ступеньках, фотографируются. Мы, конечно же, тоже запечатлели себя. В самом музее - уйма всяческих выставок, многие - из коллекции Эрмитажа.

Питерская культура

Билеты в театр мы купили заранее, за месяц - выбрали театр Европы или, как его еще называют, театр Додина - по имени его выдающегося руководителя, театрального режиссера Льва Додина. Купили билеты на знаменитую додинскую постановку «Повелитель мух» по Уильяму Голдингу.

Был аншлаг, фойе и коридоры полны интеллигентной питерской публики, причем среди нее - очень много молодежи. После спектакля в очереди в туалет одна девочка сказала своим друзьям: «Я совершенно иначе представляла себе финальную сцену», - и подробно рассказала, как она себе ее представляла. Те внимательно слушали, потом другая девочка ответила: «У тебя изумительное видение, но режиссерское прочтение не менее интересно». Всем участникам дискуссии - лет по шестнадцать. Наверное, там есть и какие-то другие дети, которые не читают Голдинга, не ходят в театр Додина и, может быть, даже ругаются матом, но эту сцену в театре я никогда не забуду.

Это был Питер. Более нарядный, современный и многолюдный, чем раньше, но по духу - прежний. Интеллигентный, вежливый, приветливый город. В одном из магазинов я нечаянно задела рюкзаком стеклянную банку с консервами, она упала на пол, разбилась. Поскольку я уже - нечаянно, конечно - несколько раз проделывала такой трюк в других магазинах других городов, то, конечно, не ожидала ничего хорошего. Но ничего не случилось. Пришла девушка с метелкой и все прибрала. Я спросила, нужно ли заплатить. «Ну что вы! - сказала она. - Вы же не виноваты, что мы так неудачно расставили товар».

И пара слов о визе

Для тех, кто еще не оформлял электронных ходатайств о бесплатной визе в Питер на сайте evisa.kdmid.ru, могу подтвердить, что это действительно очень просто - в ходе заполнения даются подробные инструкции, и все это занимает минут пятнадцать, если вы заранее подготовили точный адрес и телефон принимающей стороны или гостиницы, где собираетесь остановиться. И еще точный адрес и телефон своей работы - анкета об этом тоже спрашивает.

Ответ мне пришел ровно через четыре дня, как и было сказано в инструкции. Нужно помнить, что виза действует после выдачи только в течение месяца, поэтому ходатайствовать нужно не раньше, чем за двадцать дней до выезда. Еще в инструкции сказано, что необходимо оформить медицинскую страховку, что я и сделала, зайдя в первое попавшееся турбюро в Нарве. Это оказалось очень дешево - страховка в Питер стоит примерно евро в сутки. Ни на одной границе у меня ее не спросили, но - так спокойнее.

Ирина Токарева



