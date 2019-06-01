Численность населения Эстонии уже пять лет увеличивается за счет иммиграции

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По предварительным данным департамента, на 1 января 2020 года в Эстонии проживало 1 328 360 человек, что на 3540 человек больше, чем годом ранее.

В 2019 году смертей было по-прежнему больше, чем рождений, а естественный прирост населения оставался негативным (-1490). Это можно считать ожидаемым, поскольку численность населения старшего возраста велика, а количество людей детородного возраста уменьшается. Однако по причине положительного сальдо миграции численность населения начала расти: в 2019 году в Эстонию прибыло на проживание на 5030 человек больше, чем отсюда выехало.

В 2019 году в Эстонии родилось13 900 детей – это более чем на 400 детей меньше, чем годом ранее. С учетом того, что родившееся в 1990-е годы малочисленное поколение вступило в активный возраст создания семьи, снижение рождаемости было ожидаемым. Вероятно, на рождаемость по-прежнему оказывало влияние повышение пособия на третьего ребенка, так как детей рождалось больше, чем в 2017 году, несмотря на то обстоятельство, что численность женщин в сравнении с периодом двухгодичной давности уменьшилась. Последующий анализ покажет, стало ли снижение рождаемости в прошлом году результатом уменьшения числа рождений первого и второго ребенка или число рождений третьего ребенка было также меньше, чем в 2018 году.

В прошлом году умерли 15 390 жителей Эстонии. Несмотря на рост численности населения старшего возраста, число смертей в последнее десятилетие оставалось стабильным в результате растущей продолжительности жизни.

Уже последние пять лет внешняя миграция оказывала на численность населения влияние в позитивном направлении. В 2019 году в Эстонию приехало жить 12 240 и выехало за рубеж 7210 человек. Сальдо миграции уменьшилось в сравнении с годичной давностью на 2000 человек. Оценить статистику миграции на основе первоначальных данных очень сложно, так как эти данные Департамент статистики позднее пополняет не только информацией из Регистра народонаселения, но и на основании показателей незарегистрированной миграции. Получить итоговый результат, по сравнению с другими демографическими событиями, технически и методически сложнее и это может значительно увеличить показатели миграционных потоков.

Показатели эмиграции увеличиваются преимущественно по той причине, что граждане Эстонии и Европейского союза не регистрируют свой отъезд, а иммиграция увеличивается прежде всего за счет возвращения этих же людей, что не находит отражения в Регистре народонаселения, потому что и отъезд не был зарегистрирован.



