«Если это не популизм, то что это?!» Русскоязычное объединение соцдемов: правительство должно давать реальное, а не фейковое гражданство

Дата публикации: Вчера, 11:05 Просмотрено: 146

Правление Русскоязычного объединения Социал-демократической партии считает верхом лицемерия законопроект правящей коалиции, который на словах обещает дать гражданство Эстонии полутора тысячам детей, а на деле почти всех их оставит с носом, рассказывает BNS.

«Вчера в Рийгикогу второе чтение прошел законопроект центристов, EKRE и Isamaa, который теоретически позволяет 1523 детям стать гражданами Эстонии,но практически этим правом смогут воспользоваться менее 10 процентов этих детей. Если это не популизм, то что это? При этом коалиция пытается убедить всех в том, что только при ней произошел реальный прорыв в решении проблемы, когда у тысяч родившихся в Эстонии детей нет эстонского гражданства», – отмечается в заявлении.

«Государство не должно дискриминировать те или иные группы детей. Разве это человечно – принять закон для полутора тысяч детей и из них дать реальное гражданство 130 детям и еще 1400 – фейковое гражданство? А коалиция не боится, что после этого многие и само правительство начнут считать фейковым?», – подчеркивают русскоязычные социал-демократы.

«Все отлично понимают, что националистически настроенные EKRE и Isamaa просто не позволят Центристской партии сделать хоть что-то реальное для решения проблемы без гражданства. И поэтому центристы, чтобы сохранить за собой пост премьер-министра, но при этом не растерять своих русскоязычных избирателей, продвигают явно фейковый законопроект, от которого не выиграют более 90 процентов тех, на кого он направлен. Яна Тоом, Михаил Кылварт и другие видные русскоязычные центристы могли бы выступить против такого циничного решения, но, как и раньше, карьера оказалась важнее принципов. К стати, лидеры ЦП точно так же смирились и с тем, что EKRE и Isamaa не разрешат негражданам участвовать в референдуме, который пройдет вместе с муниципальными выборами», – говорится в заявлении.

«С праворадикалами уже давно всё ясно, но почему даже центристы не прислушиваются к канцлеру права Юлле Мадизе, которая, изучив законопроект о гражданстве, указала, что государство ведет себя вероломно и вводит людей в заблуждение, и что вряд ли неравное обращение с детьми можно считать обоснованным», – отмечают русскоязычные соцдемы.

«Конечно, социал-демократы поддержат на третьем чтении этот законопроект,чтобы хотя бы 130 человек получили гражданство. Но вообще-то это настоящее свинство со стороны коалиции по отношению к остальным 1400 детям и их родителям. Намного честнее было бы принять закон только для тех детей,которым правительство реально готово дать гражданство», – подчеркивает правление Русскоязычного объединения Социал-демократической партии.