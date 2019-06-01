Фонд интеграции предложит в этом году рекордное число мест на бесплатные курсы эстонского языка

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Места на бесплатные курсы эстонского языка разлетаются как горячие пирожки. На этот раз все места были укомплектованы за сорок минут после начала регистрации. В этом году Фонд интеграции планирует предложить рекордное количество мест — 5500, сообщает портал новостей вещания rus.err.ee.



На фото: руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

Как отмечает портал, всего за первые 40 минут регистрации в интернете все бесплатные места были разобраны. 736 человек получили возможность бесплатно попасть в группы по изучению языка.

"Сегодня распределили меньше половины мест. В марте будут вакантны еще 3000 мест и все заинтересованные, которые не успели сегодня, смогут зарегистрироваться", - сказал в интервью "Актуальной камере" министр культуры (партия "Отечество") Тынис Лукас.

Всего же, в 2020-м смогут пройти обучение на бесплатных курсах 5500 человек. В народе бытует мнение, что за такой бюджет, которым обладает Фонд интеграции, мест предлагается слишком мало, и их получают только избранные. Руководитель фонда интеграции Ирене Кяосаар считает, что с учётом тех возможностей пойти учиться, которые предлагают другие организации и ведомства, увеличивать количество бесплатных мест от Фонда интеграции не стоит.

"Мы всегда говорим о качестве. К сожалению, у каждого рынка есть предел. Если число курсов очень сильно увеличить, то у нас уже не будет столько качественных партнёров, качественных учителей, которые могли бы провести курсы", - сказала руководитель Фонда интеграции Ирене Кяосаар.

По словам министра Тыниса Лукаса, предлагаемое Фондом интеграции обучение отличается от обычных курсов языка. Там оздаётся среда для общения и погружения в эстонскую культуру и общество. С течением времени как сам Фонд интеграции, так и подобные курсы актуальности не утратят.

"Есть люди, которые переезжают, меняют своё место жительства. Можно сказать, что сейчас в Таллинне, по первой информации, 20-30% людей из числа зарегистрированных, это те, у кого родной язык не русский. Их базовый язык - английский", - отметил Лукас.

Министр добавил, что когда-нибудь необходимость подобных курсов для русскоязычных жителей Эстонии пропадёт, потому что эстонский язык будет осваиваться на достойном уровне уже в основной школе.