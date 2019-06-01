Менее 1 процента населения Эстонии официально готово пожертвовать свои органы после смерти

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Больничная касса начала кампанию, направленную на повышение уровня информированности общественности о донорстве органов, чтобы опровергнуть распространение мифов в обществе и побудит людей говорить об этом. В компании участвуют люди, получившие спасительный подарок - им был пересажен новый орган, говорится в пресс-сообщении Больничной кассы.

На начало 2020 года в Эстонии насчитывается 66 человек с тяжелой органной недостаточностью, которым нужна новая почка, печень, поджелудочная железа, легкие или сердце. Один донор может дать до восьми человек новую жизнь после смерти. Менее 1% населения Эстонии выполнило подписанную декларацию о намерении пожертвовать свои органы после смерти.

Трансплантация органа или ткани может в некоторых случаях быть единственным лечением, которое продлевает жизнь человека и улучшает качество жизни. «Донорство органов - это донорство органов другому человеку в терапевтических целях, когда один из его или ее жизненно важных органов больше не работает», - пояснил доктор Танел Лайсаар, торакальный хирург в Университетской больнице Тарту, который руководил первой трансплантацией легких в Эстонии в 2010 году. По словам Лайсаара, органы могут быть извлечены для трансплантации только после того, как смерть мозга была диагностирована, и в некоторых особых случаях в течение жизни можно пожертвовать только почку.

По словам Вирге Палл, директора Центра трансплантации Тартуской университетской больницы, в Эстонии органы и ткани могут быть извлечены у умершего донора, только если человек выразил желание пожертвовать их после смерти. «В большинстве случаев врачи не располагают информацией о декларации о намерениях, поэтому решение покойного следует запрашивать у родственников, которые должны следовать пожеланиям умершего. Проблема возникает, когда решение умершего неизвестно его близким или не совпадает с их мнением», - пояснил доктор Лайсаара ситуация в Эстонии. «Важно, чтобы люди говорили об этом, потому что мы никогда не знаем, когда нам или нашим близким нужна жизненно необходимая пересадка», - добавил Палл.

У человека есть много способов выразить свою волю, уведомив членов своей семьи о решении или имея при себе карточку донора. Доктор Лайсаар, и доктор Палл считают, что лучший способ это - подать электронную заявку. «Чтобы заполнить электронную декларацию, вы должны зайти на портал пациентов www.digilugu.ee, в меню выбрать декларации и отметить свое решение - согласие, либо отказ - и подтвердить решение цифровой подписью», - пояснил Палл, добавив, что подписанную декларацию всегда можно изменить. Но ваши близкие обязательно должны быть уведомлены.

В кампании, которая проходит с 13 по 31 января, участвуют четыре человека, которые получили спасительный подарок - орган, который дал им новую возможность. Истории этих людей можно найти на странице кампании: www.elundidoonorlus.ee/campaign.

Во время кампании в пяти эстонских городах пройдут тематические вечера, где вы услышите истории из опыта людей, которые получили новый орган, и врачей, которые занимаются донорством и трансплантацией органов в своей повседневной работе. Более подробную информацию о тематических вечерах можно найти на Facebook.

Тематическая вечер в Пярну

Тематическая вечер в Таллине

Тематическая вечер в Вильянди

Тематическая вечер в Тарту

Тематическая вечер в Нарве (на русском)

Партнерами кампании являются Эстонская ассоциация студентов-медиков (EAÜS), Центр трансплантации Тартуской университетской клиники, Клиникум Тартуского университета и Агентство по лекарственным средствам.