+ Галерея. В Нарве наградили лучших спортсменов 2019 года

Дата публикации: Вчера, 23:34 Просмотрено: 120

В четверг, 9 января, в зале Нарвского дома детского творчества состоялось торжественное награждение лучших спортсменов, тренеров и организаторов спортивных мероприятий.

Фото: Софья Боборенко

Лучших за 2019 год определяла городская комиссия, куда входят директора спортивных школ, тренеры, представители городских властей, на основании результатов, показанных спортсменами в ушедшем году.

Лучшими спортсменами Нарвы за 2019 год названы:

1. Павел Каманин (бокс), тренер Василий Панов

2. Иван Щеглов (плавание)

3. Михаил Куштейн (академическая гребля), тренер Валерий Осмокеску

Лучшими спортсменками Нарвы за 2019 год названы:

1. Василина Куксова (художественная гимнастика), тренер Надежда Захаренкова

2. Анжела Воронова (стрельба)

3. Дарья Токманцева (сумо), тренер Иван Новицкий

Звание лучшего молодого спортсмена Нарвы за 2019 год разделили:

1. Андрес Ойтсар (кикбоксинг), тренер Сергей Тимофеев

2. Илья Скольнов (кикбоксинг), тренер Сергей Тимофеев

Лучшая молодая спортсменка 2019 года:

Александра Моисеева (стрельба), тренер Светлана Немцова

Лучшей командой Нарвы 2019 года признан

ФК NARVA TRANS (футбол)

Лучшим тренером 2019 года назван

Сергей Тимофеев - тренер спортивного клуба “Конкиро” (кикбоксинг)

Помимо этого были отмечены лучшие спортивные мероприятия 2019 года, награждены за спортивные достижения ветераны спорта, участники международных соревнований по паралимпийскому спорту, отмечена Пяхклимяэская гимназия за активное участие и результаты по школьному спорту, ряд спортсменов получили грамоты за спортивные достижения на протяжении 2019 года.

Полный список награжденных смотрите завтра, а рассказ о мероприятии читайте на страницах следующего номера “Нарвской Газеты”

Софья Боборенко

Фотогалерея: Софья Боборенко