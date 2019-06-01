Фотовыставка «Великие храмы Санкт-Петербурга» открывается 11 январ

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Фонд исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург) совместно с Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» в сотрудничестве с Товариществом Русских Художников Эстонии и Отделом культуры Нарвской епархии в выставочной галерее Нарвского Колледжа Тартуского Университета представляют фотовыставку «Великие храмы Санкт-Петербурга».

Выставка в Нарве проходит по благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря.

Торжественное открытие выставки состоится 11 января 2020 г. в 10.30 в выставочной галерее Нарвского Колледжа Тартуского Университета (Raekoja plats 2, Narva).

В церемонии открытия принимают участие: директор Государственного музея-памятника Исаакиевского Собора Мудров Юрий Витальевич и президент Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы Эльбек Валентин Евгеньевич.

Выставка «Великие храмы Санкт-Петербурга» – продолжение масштабного международного культурного проекта Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы (Санкт-Петербург, президент Фонда Эльбек Валентин Евгеньевич).

В период с 2016 по 2018 гг., специально для Эстонии, Фондом были подготовлены экспозиции и проведены совместно с Товариществом Русских Художников Эстонии (Таллинн, председатель Сергей Минин) уникальные выставки фотографий Карла Буллы: «Романовы. Императорская семья в фотографиях Карла Буллы», «Имперский Петербург» в фотографиях Карла Буллы», «Фотограф Карл Булла», «Знаменитые люди России», «Карл Булла (1855-1929). Фоторепортаж от Санкт-Петербурга до Ревеля». Выставки были представлены в городском музее башне Кик ин де Кёк и Центре русской культуры (Таллинн), в замке-музее «Schloss Fall» (Кейла-Йоа); в Концертном зале Geneva и Нарвском замке (Нарва); в Епископском замке (Курессааре, Сааремаа).

Открытие выставки «Великие храмы Санкт-Петербурга» в Нарве приурочено к знаменательному событию в жизни города. В январе 2020 года отмечается юбилейная дата ежегодной церемонии вручения почетного серебряного знака «Рождественская Звезда» лучшим ученикам общеобразовательных учреждений и талантливой молодежи города Нарва за достижения в различных областях. Почетный знак учрежден по инициативе епископа Нарвского и Причудского Лазаря с благой миссией – поиску и поддержке молодых талантов.

Доброй традицией стало открытие в праздничный день выставок, носящих культурно-просветительский характер и позволяющих познакомиться молодому поколению с историческим наследием выдающихся представителей культуры, искусства, оставивших заметный след в мировой истории. Знакомство с художественным наследием предшествующих поколений, дает возможность учиться воспринимать окружающую действительность в контексте времени, истории, способствует овладению социально-культурной информацией, влияет на формирование культуры в ее духовно-нравственном значении.

Экспозиция состоит из 40 фотографий - исторических и современных .

Посетители выставки смогут познакомиться с историей строительства и художественным убранством выдающихся храмов-памятников Санкт-Петербурга, среди которых: Императорский собор преподобного Исаакия Далматского – Исаакиевский Собор и Собор Воскресеения Христоова на Крови - Спас на Крови.

В 2018 году исполнилось 200 лет с момента начала строительства и 160-лет со дня освящения Исаакиевского Собора.

Исаакиевский собор, один из главных символов города, является творением совместных усилий выдающихся зодчих, скульпторов и живописцев, представлявших искусство XIX столетия. Его возведение стало событием не только в истории искусства России, но и мирового зодчества.

Художественное оформление собора включает крупнейшее собрание русской монументальной живописи середины XIX века, насчитывающее более 150 произведений. Среди них работы известных художников Василия Шебуева, Карла Брюллова, Фёдора Бруни. Свыше 300 статуй, скульптурных групп и рельефов выполнены Иваном Витали. В художественно-декоративном убранстве собора – 60 мозаичных произведений русских мастеров, один из крупнейших в России витражей площадью 28,5 кв.м.

Фотографии для экспозиции выставки предоставлены из частной коллекции Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы и фонда Государственного музея-памятника «Исаакиевский собор».

Выставка фотографий «Великие храмы Санкт-Петербурга» будет открыта с 10 января до 1 марта 2020 года.

Лилия Керро, представитель Фонда исторической фотографии имени Карла Буллы в Эстонии