В феврале и марте Русский театр покажет три спектакля в Нарве и один в Пярну

Дата публикации: 7-01-2020, 17:27 Просмотрено: 266

Русский театр Эстонии объявил о ближайших гастрольных планах. В феврале и марте театр покажет три спектакля в Нарве и один в Пярну.

11 февраля на сцене Vaba Lava в Нарве будет показан спектакль "Отдам в хорошие руки". 1 марта эту постановку покажут в театре "Эндла" в Пярну, пишет rus.err.ee.

Спектакль "Отдам в хорошие руки". Анна Маркова и Александр Жиленко. Фото: Николай Алхазов

"Отдам в хорошие руки" - это легкая комедия положений в классическом стиле про трудное бремя брака, преисполненная юмора и эксцентричных поворотов. Режиссер: Анна Маркова. Роли исполняют: Александр Жиленко, Анна Маркова, Марина Малова, Татьяна Маневская, Александр Домовой.

8 марта в концертном доме "Женева" в Нарве покажут спектакль Александра Кладько по пьесе Алексея Арбузова "Старомодная комедия" с Эдуардом Томаном и Ларисой Саванковой. Это душевная комедия об отношениях людей, которым "чуть-чуть за...".

31 марта на сцене Vaba Lava в Нарве будет показан спектакль "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. Режиссер: Игорь Лысов. Роли исполняют: Юлия Зозуля, Сергей Черкасов, Виктор Марвин, Наталья Мурина, Елена Тарасенко, Дмитрий Косяков, Александр Окунев, Елена Яковлева, Анна Сергеева, Лилия Шинкарёва.

Источник: rus.err.ee