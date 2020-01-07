В феврале и марте Русский театр покажет три спектакля в Нарве и один в Пярну

Общество / КультураВ феврале и марте Русский театр покажет три спектакля в Нарве и один в Пярну
Дата публикации: 7-01-2020, 17:27 Просмотрено: 266
Русский театр Эстонии объявил о ближайших гастрольных планах. В феврале и марте театр покажет три спектакля в Нарве и один в Пярну.
11 февраля на сцене Vaba Lava в Нарве будет показан спектакль "Отдам в хорошие руки". 1 марта эту постановку покажут в театре "Эндла" в Пярну, пишет rus.err.ee.
"Отдам в хорошие руки" - это легкая комедия положений в классическом стиле про трудное бремя брака, преисполненная юмора и эксцентричных поворотов. Режиссер: Анна Маркова. Роли исполняют: Александр Жиленко, Анна Маркова, Марина Малова, Татьяна Маневская, Александр Домовой.
8 марта в концертном доме "Женева" в Нарве покажут спектакль Александра Кладько по пьесе Алексея Арбузова "Старомодная комедия" с Эдуардом Томаном и Ларисой Саванковой. Это душевная комедия об отношениях людей, которым "чуть-чуть за...".
31 марта на сцене Vaba Lava в Нарве будет показан спектакль "Преступление и наказание" по роману Федора Достоевского. Режиссер: Игорь Лысов. Роли исполняют: Юлия Зозуля, Сергей Черкасов, Виктор Марвин, Наталья Мурина, Елена Тарасенко, Дмитрий Косяков, Александр Окунев, Елена Яковлева, Анна Сергеева, Лилия Шинкарёва.
Источник: rus.err.ee