Шедевры руской музыки в новой программе Нарвского симфонического оркестра

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В воскресенье, 12 января, Нарвский симфонический оркестр приглашает слушателей от мала до велика насладиться шедеврами русской классической музыки в новой программе «Зимние грезы». К тому же, для этого есть прекрасный повод – Святки, которые по традиции наполнены радостью, волшебством и, конечно же, музыкой.



Не менее весомым поводом к рождению программы «Зимние грезы», названной по имени Первой симфонии П. И. Чайковского, стало грядущее в 2020 году 180-летие со дня рождения композитора. Музыка Чайковского канвой обрамляет святочное музыкальное путешествие Нарвского симфонического оркестра. Откроет концерт Скерцо из симфонии «Зимние грезы» - завораживающая и почти осязаемая музыкальная акварель с метелицей, хороводом снежинок, искрящимся инеем и обворожительным вальсом.

Сюрпризом станет включение в программу зимних пьес из цикла Чайковского «Времена года», в оригинале созданного для фортепиано и оркестрованного в 1944 году выдающимся русским дирижером Александром Гауком. От мечтаний, чтения и рукоделия у камина («Январь. У камелька»), мы отправимся на шумное, разудалое масленичное гуляние («Февраль. Масленица») – словом, представим в звуках малый, зимний круг русской жизни XIX века.

Как и полагается, не обойдется в нашем святочном музыкальном путешествии без нечисти. Персонажи русского фольклора оживут в оркестровых миниатюрах «Кикимора» и «Баба Яга» Анатолия Лядова, настоящего ювелира от музыки.

Во втором отделении концерта прозвучат эпизоды постановок императорского Мариинского театра последней трети XIX века. Свою порцию холода добавит фрагмент «Зима» из балета Александра Глазунова «Времена года» - с вариациями Снега, Льда, Града и Инея (последний на премьере 1900 года был исполнен легендарной Анной Павловой).

Солистом в программе «Зимние грезы» выступит концертмейстер Нарвского симфонического оркестра Сергей Тютюник – лауреат многочисленных фестивалей и конкурсов, подлинный петербуржец по школе, воспитанник профессора Александра Станга (артиста оркестра Евгения Мравинского). Сергей является также концертмейстером группы вторых скрипок оркестра Kymi Sinfonietta (Финляндия). В его исполнении прозвучит «Русский танец» из балета П. И. Чайковского «Лебединое озеро».

Венчать «линию Чайковского» будет музыка из балета «Щелкунчик» - лучшее из созданного в звуках о Рождестве, возвышенном и хрупком мире детства, силе и чистоте первой любви. И конечно же, лучшее средство для создания праздничного настроения.

Лариса Щура