Дата публикации: Вчера, 09:52 Просмотрено: 206

Вторая ракетка Эстонии Кайа Канепи вернулась в сотню лучших теннисисток планеты, пишет rus.err.ee.

Кайа Канепи. Автор: ERR

В обновленной 6 января версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) Кайа Канепи переместилась со 101-й на 100-ю строчку.

Первая ракетка страны Анетт Контавейт сохранила за собой 26-е место. На этой неделе Контавейт сыграет на турнире в австралийском Брисбене, где Канепи проиграла в квалификации. В стартовом круге одиночного разряда во вторник ей предстоит поединок с тайваньской теннисисткой Се Шувэй - 33-й ракеткой мира. А уже в понедельник эстонку и россиянку Анастасию Павлюченкову на турнире в Брисбене ждет матч в первом круге парного разряда.

Лидерство в рейтинге WTA сохранила за собой австралийка Эшли Барти, второй идет чешка Каролина Плишкова, третьей ракеткой мира стала румынка Симона Халеп, оттеснившая на четвертую строчку японку Наоми Осаку.

Источник: rus.err.ee



