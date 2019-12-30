Дата публикации: 30-12-2019, 09:20 Просмотрено: 267

Детская студия телевидения «Первый кадр», работающая при Центре досуга и занятий по интересам в Йыхвиской волости, что на северо-востоке Эстонии, выпустила мультипликационный кукольный фильм «Лесные друзья или игрушка раздора»

Сами не осознавая того, эти дети (под руководством взрослых), стали продолжателями искусства советских мультипликаторов – мастеров кукольного фильма Эльберта Туганова, Александра Татарского и Гарри Бардина. Пока ставить их в один ряд по мастерству с этими корифеями рано, но как знать, что их ждет в будущем? Это, конечно, при условии, что у их руководителя Ильи Тельнова хватит терпения.

Эльберт Туганов – классик эстонской кукольной мультипликации известен поколению детей советской Эстонии по фильмам, героем которых стали оператор Кыпс, Атомик. Ими восхищались не только эстонские дети: фильмы побеждали на многих международных фестивалях анимационного кино. А называться продолжателями творческой манеры Татарского и Бардина, создавших «Пластилиновую ворону» (19980), «Серого волка энд Красную Шапочку» (1990) и «Кота в сапогах» (1991), «Первому кадру» сам бог велел.

Детская студия «Первый кадр» была создана в Йыхви в сентябре 2018 года. До этого руководителя известного в Эстонии молодежного Интернет-портала "SDparty.net" Илью Тельнова объединяли с Центром досуга различные проекты. Большую роль сыграла передача "Молодёжные новости", которую создают взрослые энтузиасты, сплотившиеся вокруг Ильи. Со временем к созданию этой передачи подключились и школьники, которые делали успехи на поприще телевизионной журналистики. Однако, как рассказал сам руководитель детской студии «Первый кадр», «под Новый год захотелось напомнить кружковцам, что они дети, да и самому вновь поверить в сказку. Вот с конца октября и начали работу над мультфильмом».

Сценарий «Лесных друзей» написал сам Илья Тельнов. Героев – Медведя и Ёжика озвучили работники Йыхвиского Центра досуга и занятий по интересам Урмас Лаада и Александр Ивасюк. Дети от десяти до двенадцати лет стали художниками-аниматорами, операторами, монтажерами.

Создание кукольного, тем более – пластилинового мультфильма требует кропотливой работы, усидчивости, точности и максимум терпения. Особенно все эти качества необходимы режиссеру при работе детьми. Только при этом условии можно было получить тот результат, которого добилась в канун новогодних праздников детская студия «Первый кадр».

Илья Тельнов рассказал, что «Молодежные новости», которые выпускает портал "SDparty.net", сотрудничают с эстонскими телеканалами "Orsent", "TVN", российской медиа-сетью "Ореол". И, конечно же, премьера пройдёт в первую очередь там. «Лесные друзья» будут представлены и на международный конкурс любительского кино "Laterna Magica", который родился именно в Йыхви. Естественно, что эту новогоднюю сказку при желании взрослых посмотрят и дети, которые будут приходить на елки.

Сказка о том, как жадный мишка получил от ёжика урок доброты и нравственности, явно пойдет на пользу малышам. А папам и мамам мультик напомнит, что лесными бывают не только «братья», но и друзья.

Евгений Капов

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