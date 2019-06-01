SPIN – спорт и самоконтроль

Дата публикации: Вчера, 12:37 Просмотрено: 211

Тренировка в спортивном зале Дома народов выглядела совершенно обычно – мальчишки и девчонки увлеченно гоняли мяч. Но, оказыва-

ется, не все так просто…

Дело в том, что ребята, играющие в футбол – участники программы SPIN. SPIN, как говорится на сайте, это основанная на спорте программа развития для молодежи.

«Программа SPIN дает молодежи возможности для развития при помощи инновационной модели, - пишут создатели, - которая соединяет футбол и действия по развитию социальных навыков. Ценности SPIN-программы – это:

Активность

В центре SPIN – спорт, но мы считаем важными активность и предприимчивость по жизни – то, какой мир будет вокруг человека, всегда в

его руках.

Открытость

Мы хотим постоянно развиваться и достигать все большего влияния, поэтому мы открыты людям, идеям, решениям, а также критике.

Забота

Мы верим, что в каждом есть потенциал для того, чтобы стать заботливым гражданином. Наша цель – выделить лучшие качества молодежи при помощи заботы, внимания и ободрения».

Никаких особенных отличий от любых других играющих в футбол подростков в зале Дома народов я не заметил. Ну, разве что майки с логотипом. Но, как следует из слов создателей, футбол – лишь основа, платформа для большой работы.

Вот что сказала нам Снежана Столярова, менеджер направления программы по развитию жизненных навыков.

- Мы используем спорт, чтобы развивать полезные в жизни навыки. Самоконтроль, управление собой, общение с другими людьми – все эти умения нужны в наше время успешному человеку.

- Чем же отличается футбольная секция от ваших тренировок?

- Мы уделяем больше внимания развитию социальных навыков, чем игре. Научить ребят хорошо играть в футбол – не первостепенная наша цель. Примерно треть времени тренировок уделяется проведению сессий неформального обучения. В формате игр, в формате дискуссий.

- Кто этим занимается?

- Среди наших партнеров и молодежные работники, и футбольные клубы, и работники полиции. Приходят гости, рассказывают, как они добились успеха в жизни.

- Как давно работает программа в Нарве, каков ее реальный результат?

- Уже четыре года. А результатом можно назвать то, что наши группы заполнены, ребята с удовольствием участвуют в программе. У программы позитивное влияние на поведение ребят, на их самооценку, на уровень самоконтроля, на их социальные взгляды.

- А как и чем измеряется это влияние? Каковы инструменты?

- Мы очень серьезно к этому относимся. Ребята заполняют опросники, где сами оценивают свои достижения, кроме того, собираем данные от социальных педагогов школ – по посещению, поведению, успеваемости ребят, оценивают изменения и тренеры.

- К вам может прийти любой ребенок?

- Нашу программу советуют в школах, кроме того, ребята тянут за собой друзей, работает позитивная обратная связь. Можно прийти на тренировку, познакомиться с тренерами, узнать больше о программе, найти подходящую для себя группу.

- А каковы критерии для приема в участники программы?

- Возрастные – с 9 до 15-16 лет, и других ограничений нет. Пока позволяет наполняемость групп, мы берем всех желающих.

- Кто разработал программу SPIN?

- Появилась она в Министерстве внутренних дел, это основные наши партнеры. Многие идеи взяты из спортивной программы Kickz, разработанной в Великобритании, но наша программа видоизменена, адаптирована под наши реалии. Наши партнеры и спонсоры, кроме МВД, это Британский совет, Европейский социальный фонд и Фонд добрых дел.

Что ж, совмещение спорта и работы над собой, когда в этом помогают специалисты, не будет лишним ни для кого из детей. Программе SPIN в Нарве можно пожелать только успеха.

Виталий Школа