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22 декабря у иудеев всего мира начался праздник Ханука. Он будет продолжаться до 30 декабря включительно. Праздник посвящен событиям II века до нашей эры, когда произошло восстание Маккавеев, победивших язычников и освободивших Иерусалимский храм. При освобождении храма удалось найти только один кувшин кошерного (ритуально чистого) масла, не оскверненного греками. Чтобы освятить храм новым маслом, для его приготовления требовалось восемь дней. Но произошло чудо: этим маслом из единственного кувшина зажигали менору – ритуальный храмовый светильник все восемь дней, пока готовилось новое масло. Чудо – чудом, но Ханука имеет и другой, исторический подтекст – победу духовного над материальным, единение народа.



В уходящем году еврейская община Ида-Вирумаа была приглашена на празднование Хануки в Таллинн, где во дворе Таллиннской синагоги председатель еврейской общины Эстонии Алла Якобсон и главный раввин Эстонии Шмуэль Эфраим Кот поздравили собравшихся с праздником и попросили президента страны Керсти Кальюлайд зажечь первую ханукальную свечу.

В своей поздравительной речи глава государства дала высокую оценку деятельности еврейской общины Эстонии, отметив при этом, что за тридцать лет стране удалось преодолеть наследие прошлых режимов.

Еврейскую общину Ида-Вирумаа в столице встретили радушно. Специально для гостей с северо-востока страны была прочитана лекция об истории Хануки, возникновении обычаев и смысле, который вкладывают мудрецы в этот праздник. Прочитал лекцию специалист из Израиля - представитель Министерства просвещения этой страны Яир Кацура, командированный в Эстонию для преподавания в Таллиннской еврейской школе. Руководитель еврейской общины Ида-Вирумаа Александр Дусман, который в уходящем году получил титул «Человек года» еврейской общины Эстонии, тепло поблагодарил Аллу Якобсон за приглашение и организацию праздника для Ида-Вируской общины.

После зажжения первой свечи Хануки, во дворе синагоги и общинного центра состоялось «Огненное шоу», которое как нельзя лучше соответствовало событию.

Евгений Капов

Фото автора.