Весь пьедестал, но в разных категориях

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В Пярну 4 декабря прошел чемпионат Пярнумаа по гребле в помещении, который является вторым этапом серии.

Здесь, в отличие от первого этапа, где спортсмены соревновались на «длинной воде» - 6000 метров, дистанция была классической, 2000 м. У младших возрастных категорий – 500 м, а у самых маленьких – 200 м.

Гребля в помещении – это соревнования на специальных гребных тренажерах. Ход заплыва компьютерная программа выводит на мониторы, где зрители могут наблюдать за движением лодок. Тренажеры Concept II подходят для любого человека, независимо от его возраста и физического состояния. Именно благодаря появлению этого гребного тренажера в 1981 году возник новый вид спорта – гребля в помещении. Ежегодно проводится более 120 чемпионатов стран, а чемпионат мира проходит в Бостоне (США).

В соревнованиях в Пярну участвовало 230 спортсменов. В самом популярном классе, среди мужчин, победил именитый эстонский спортсмен, обладатель двух олимпийских медалей Тыну Эндрексон. Гребцу уже 40 лет, но он сохраняет прекрасную физическую форму, по-прежнему показывает высокие результаты и претендует на место в сборной Эстонии на уже третьей для себя Олимпиаде.

Лучшие результаты нарвских спортсменов таковы: в возрастном классе до 23 лет Михаил Куштейн занял 5 место.

Лучше всех их наших гребцов выступила Ульяна Сафонова, в классе 2004 г.р. и младше она стала победительницей. Второе место занял Эдвард Скривел (2006 г.р. и младше), а Даниил Светланов стал третьим среди юношей 2004 г.р. и младше. Таким образом, у нарвитян есть медали всех достоинств – золото, серебро и бронза.

Нужно сказать, что IV, заключительный этап соревнований, чемпионат Эстонии по гребле в помещении пройдет 7 марта в Нарве, в спорткомплексе на ул. Раквере. Он станет и последним этапом подготовки сборной страны к Олимпиаде. После Нарвы спортсмены уедут на сборы за границу, а затем состоится олимпийский отбор. Шансы попасть на Олимпиаду в Лозанну у нарвских гребцов, к сожалению, мизерны.

Виталий Школа