В домашнем тире

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13 и 14 декабря в Нарвском стрелковом тире прошли юбилейные XXV соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти заслуженного тренера Владимира Сидорова.

Дарья Землянухина, Александра Моисеева, Сандра Богданова

Воспитанники спортшколы Паэмурру успешно выступили на соревнованиях, показав высокие результаты.

В упражнении 60 выстрелов из винтовки среди мужчин серебряным призером стал выпускник спортивной школы Константин Логинов. Среди женщин в этом упражнении победила Анастасия Олевич, второе место заняла Анастасия Бобылева.

В упражнении 40 выстрелов из винтовки среди юношей первое место занял Кирилл Румянцев, второе место у Артема Плотникова, третьим стал Егор Яковлев. У девушек призовые места распределились следующим образом: Анастасия Олевич – первое место, Александра Боярчук - второе место, третьей стала Любовь Иванова.

В упражнении 20 выстрелов из винтовки среди мальчиков победителем стал Максим Румянцев, третьим - Егор Володченков. У девочек в этом упражнении призовые места распределились так: победительницей стала Александра Боярчук, второе место заняла Карина Смирнова, третье – Ксения Иванова.

В упражнении 20 выстрелов из винтовки, сидя с упора, среди мальчиков первым стал Максим Румянцев, второе место у Даниила Маркелова. Среди девочек в этом упражнении победила Александра Боярчук, Ксения Иванова стала второй, третье место у Полины Треумовой.

В упражнении 60 выстрелов из пневматического пистолета среди мужчин серебро завоевал выпускник спортивной школы Паэмурру Андрей Бренькин. Среди женщин в этом упражнении победительницей стала также выпускница спортшколы – Вера Румянцева, второе место заняла Александра Моисеева.

В стрельбе из пистолета, в упражнении 40 выстрелов среди девушек, Александра Моисеева стала первой, второй - Сандра Богданова (342 очка), третье место заняла Дарья Землянухина. Среди юношей в этом упражнении золотым призером стал Егор Шахин, серебряным – Василий Иванов, бронза у Ивана Булаевского.

В упражнении 20 выстрелов из пневматического пистолета среди мальчиков Илья Сооц занял первое место, второе место у Ивана Никонорова, третьим стал Глеб Суворов. У девочек в этом упражнении первое место заняла София Семишкур, второе – Марианна Фомичева, третье место у Карины Валетовой.

В рамках соревнований также проходил суперфинал на главный приз. Для этого из общего зачета по сумме средней серии отбирались 9 лучших стрелков-винтовочников и 9 лучших стрелков-пистолетчиков среди мужчин и женщин вместе. После 10 выстрелов (5+5) по общей сумме результата в борьбе оставалось только четыре сильнейших стрелка. Далее делалось по одному выстрелу. Выстрел с большим достоинством приносил стрелку 1 очко. Победителем становился стрелок, набравший таким образом 3 очка.

В соревновании винтовочников победителем стала Анастасия Олевич, главный приз, завоеванный у пистолетчиков, уехал в Таллинн. Тренеры стрелков – Александр Макаров, Светлана Немцова, Марина Семкина, Андрей Михайлов.

Виталий Школа