В домашнем тире

Общество / СпортВ домашнем тире
Дата публикации: Вчера, 13:37 Просмотрено: 126
13 и 14 декабря в Нарвском стрелковом тире прошли юбилейные XXV соревнования по стрельбе из пневматического оружия, посвященные памяти заслуженного тренера Владимира Сидорова.
Воспитанники спортшколы Паэмурру успешно выступили на соревнованиях, показав высокие результаты.
В упражнении 60 выстрелов из винтовки среди мужчин серебряным призером стал выпускник спортивной школы Константин Логинов. Среди женщин в этом упражнении победила Анастасия Олевич, второе место заняла Анастасия Бобылева.
В упражнении 40 выстрелов из винтовки среди юношей первое место занял Кирилл Румянцев, второе место у Артема Плотникова, третьим стал Егор Яковлев. У девушек призовые места распределились следующим образом: Анастасия Олевич – первое место, Александра Боярчук - второе место, третьей стала Любовь Иванова.
В упражнении 20 выстрелов из винтовки среди мальчиков победителем стал Максим Румянцев, третьим - Егор Володченков. У девочек в этом упражнении призовые места распределились так: победительницей стала Александра Боярчук, второе место заняла Карина Смирнова, третье – Ксения Иванова.
В упражнении 20 выстрелов из винтовки, сидя с упора, среди мальчиков первым стал Максим Румянцев, второе место у Даниила Маркелова. Среди девочек в этом упражнении победила Александра Боярчук, Ксения Иванова стала второй, третье место у Полины Треумовой.
В упражнении 60 выстрелов из пневматического пистолета среди мужчин серебро завоевал выпускник спортивной школы Паэмурру Андрей Бренькин. Среди женщин в этом упражнении победительницей стала также выпускница спортшколы – Вера Румянцева, второе место заняла Александра Моисеева.
В стрельбе из пистолета, в упражнении 40 выстрелов среди девушек, Александра Моисеева стала первой, второй - Сандра Богданова (342 очка), третье место заняла Дарья Землянухина. Среди юношей в этом упражнении золотым призером стал Егор Шахин, серебряным – Василий Иванов, бронза у Ивана Булаевского.
В упражнении 20 выстрелов из пневматического пистолета среди мальчиков Илья Сооц занял первое место, второе место у Ивана Никонорова, третьим стал Глеб Суворов. У девочек в этом упражнении первое место заняла София Семишкур, второе – Марианна Фомичева, третье место у Карины Валетовой.
В рамках соревнований также проходил суперфинал на главный приз. Для этого из общего зачета по сумме средней серии отбирались 9 лучших стрелков-винтовочников и 9 лучших стрелков-пистолетчиков среди мужчин и женщин вместе. После 10 выстрелов (5+5) по общей сумме результата в борьбе оставалось только четыре сильнейших стрелка. Далее делалось по одному выстрелу. Выстрел с большим достоинством приносил стрелку 1 очко. Победителем становился стрелок, набравший таким образом 3 очка.
В соревновании винтовочников победителем стала Анастасия Олевич, главный приз, завоеванный у пистолетчиков, уехал в Таллинн. Тренеры стрелков – Александр Макаров, Светлана Немцова, Марина Семкина, Андрей Михайлов.
Виталий Школа