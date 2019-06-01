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«Несколько удивили находящиеся близко к нам в этом сравнении литовцы, 37 процентов которых готовы потратить на один подарок к предстоящим праздника от 20 до 50 евро, а 13 процентов от 50 до 100 евро, – рассказал о касающемся праздничных покупок исследовании Донатас Залобайтис, исполнительный директор заказавшей опрос компании Kesko Senukai Eesti. – Среди латышей от 50 до 100 евро планируют потратить 13 процентов – столько же, сколько в соседней Литве, а вот от 20 до 50 евро всего 24 процента».

Примерно для половины жителей Латвии (49 процентов) предполагаемая цена рождественского подарка составляет менее 20 евро. В Литве этот показатель составлял 37 процентов, а в Эстонии таких респондентов было меньше всего – 27 процентов.

«Наиболее желанным подарком во всех трех странах является электроника. С другой стороны, среди жителей Эстонии в сравнении с соседями заметно больше тех, кто ждут от Деда Мороза украшений, игрушек или спортивного снаряжения», - отметил Залобайтис.

Среди электронных товаров людей привлекают, прежде всего различные смарт-устройства и небольшие электронные устройства. Если бы им было можно выбрать всего один подарок, целых 64 процента жителей Эстонии решили бы в пользу какого-нибудь небольшого устройства наподобие смартфона или смарт-часов, наушников и т.п. «В Латвии такой же выбор сделали бы 59 процентов респондентов, а в Литве несколько меньше – 45 процентов», - добавил Залобайтис.

«Смарт-устройства являются первым выбором, прежде всего, для эстонских мужчин, тогда как женщины склоняются к различным небольшим кухонным, бытовым или косметическим устройствам», - сказал Донатас Залобайтис.

Во всех трех странах равной популярностью обладают косметические товары и товары для красоты, книги и подарочные карточки.

Онлайн-опрос о предпочтениях потребителей стран Балтии в отношении подарков был проведен в конце октября исследовательской фирмой Spinter Research. В опросе участвовали 507 жителей Литвы, 503 жителя Латвии и 505 жителей Эстонии в возрасте 18-75 лет.