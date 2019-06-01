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Российские туристы по-прежнему хотят встречать новогодние праздники в Эстонии, считают в таллиннских отелях.

"На время рождества ждем туристов главным образом из Финляндии, а на Новый год — туристов из России. Интерес к тому, чтобы встречать новогодние праздники в Эстонии, по-прежнему высок и остается на уровне прошлого года",- сказал BNS руководитель отеля Radisson Blu Sky Виталий Макеев, по словам которого на конец года и начало января ожидается 90-процентная заполняемость отеля.

Представляющий отели Solo Sokos Hotel Estonia и Original Sokos Hotel Viru пресс-секретарь Sokotel Урмас Ээбик также сказал BNS, что российские туристы по-прежнему испытывают большой интерес к поездкам в Эстонию. "По сравнению с прошлым годом их количество выросло",- отметил он.

По словам пресс-секретаря Tallink Grupр Катри Линк, в отелях Tallink в последние годы на новогодние праздники бывает около 2500 гостей. "Прогнозируем, что число прибывающих из России будет на уровне прошлого и позапрошлого годов",- сказала она BNS.

Исполнительный директор Союза отелей и ресторанов Эстонии Маарика Лийвамяги сообщила, что различные многочисленные мероприятия, организуемые отелями новогодние программы и Таллиннский рождественский рынок привлекают в Эстонию на рождественские и новогодние праздники гостей из соседних стран.

"Отели и рестораны к приему гостей готовы. Надеемся, что туристы приедут",- сказала Маарика Лийвамяги BNS.

Как и в прошлом году, железнодорожная компания Eesti Raudtee с учетом спроса добавляет на период праздников дополнительные поезда в направлении России.

Полеты между Таллинном и Москвой во время праздников, очевидно, будут выполняться по обычному расписанию. "На данный момент «Аэрофлот» не информировал о дополнительных рейсах, и поскольку времени остается мало, по-видимому, и не сделает этого",- сообщила в четверг BNS начальник аэропорта по сбыту и пресс-секретарь Маргот Холтс.