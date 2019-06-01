Стали известны участники Шопеновского конкурса в Нарве

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Международный Шопеновский конкурс юных пианистов, уже 13-й по счету, состоится в Нарве с 9 по 15 февраля 2020 года, в настоящий момент уже известен состав его участников: 41 участник из 13 стран, среди которых Польша, Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Финляндия, Германия, Швейцария, Азербайджан, Казахстан, Тайвань, Португалия и Эстония.

Знаменитый рояль Estonia Автор: Фото: Scanpix/PM

Эстонию на этот раз в конкурсе представляют всего две участницы из Таллинна, одна из них - из Таллиннской музыкальной академии, вторая - из школы с углубленным изучением музыки.

Впервые в списке не оказалось учеников Нарвской музыкальной школы, которые всегда охотно пробовали свои силы и принимали участие в конкурсе, несмотря на сложность и трудоемкость подготовки к нему.

Как пояснила нам директор НМШ и заместитель председателя Оргкомитета Шопеновского конкурса Татьяна Гончарова, год на год не приходится, а в конкурсе участвуют только самые одаренные юные музыканты. «Мы одних звезд уже выпустили, а другие - подрастают, и, как я предполагаю, в будущем смогут участвовать в Шопеновском конкурсе. Но пока они не доросли до столь сложного репертуара», - сказала директор, отметив, что на этот раз у конкурса как никогда многочисленная старшая группа, в которую входят целых 18 участников - пианисты 16-18 лет, обучающиеся в музыкальных училищах и консерваториях. «Такого не было никогда. А ведь чем многочисленнее старшая группа, тем интереснее конкурс: у них три тура, они исполняют крупные произведения, в заключительном туре играют с оркестром», - пояснила Татьяна Гончарова.

Жюри конкурса пока формируется, но уже точно известно, что Эстонию в нем будет представлять Лембит Оргсе - разносторонний пианист и педагог, преподаватель Эстонской академии музыки и театра и Таллиннского музыкального училища имени Георга Отса.

Председатель Оргкомитета Шопеновского конкурса Галина Мольдон рассказала, что на этот раз в конкурсе принимает участие большая группа пианистов из Польши - они представлены во всех трех возрастных категориях. Участие в конкурсе пианистов из Азербайджана стало практически таким же традиционным, как и участие поляков, а Тайвань и Швейцария принимают участие в конкурсе впервые.

В самой программе конкурса никаких изменений нет: по-прежнему в нем будут отборочные туры, мастер-классы членов жюри, и, конечно, концерты. Бесплатные концерты участников состоятся в Нарвском замке и в Йыхвиском концертном доме. Концерт лауреатов конкурса и церемония их награждения пройдут в концертном доме «Женева», по-прежнему гран-при конкурса - поездка по шопеновским местам в Польше. Лауреаты выступят в сопровождении симфонического оркестра под управлением Анатолия Щуры. Завершится программа 16 февраля выступлением лауреатов конкурса в Таллинне, в концертном зале «Эстония».

Ирина Токарева



